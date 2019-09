Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre angajatii de la nivel global se simt amenintati de automatizare si cred ca locurile lor de munca vor fi schimbate semnificativ sau vor disparea in urmatorii zece ani, potrivit sondajului PwC ”Upskilling Hopes and Fears”, care arata ca angajatii considera ca actualii angajatori…

- Majoritatea angajatilor chestionati, 61%, considera ca impactul tehnologiei asupra muncii lor de zi cu zi este pozitiv, iar 77% sunt dispusi sa invete noi abilitati sau sa se pregateasca pentru un alte profesii, potrivit news.ro. „In Europa Centrala si de Est vedem ca oamenii sunt din ce…

- Un studiu online realizat de agentie independenta de cercetare de piata, Foresight Factory, intre lunile aprilie si mai 2019, pe 8.000 de adulti din 8 tari europene (Marea Britanie, Germania, Franta, Italia, Spania, Suedia, Olanda si Polonia) a fost prezentat de Samsung la IFA Berlin 2019.

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Crezi ca documentarele au potențialul de a produce o schimbare sociala? Atunci nu rata MOLDOX – cel mai progresist și accesibil festival internațional de film documentar din țara, care și in acest an iți aduce o selecție de pelicule actuale, inedite, motiv pentru care au adunat numeroase premii in palmares.…

- Cifrele Untold 2019 sunt impresionante: 372.000 de participanți in toate cele patru zile, din care 97.000 numai duminica trecuta, atunci cand Robbie Williams a ținut capul de afiș al serii. Turiștii mai sunt și acum in Cluj Napoca, simpatizeaza cu alta ”gașca”, noua, formata din sute de suporteri ai…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…

- FMI este in dezacord cu presedintele Donald Trump privind modul in care el utilizeaza taxele vamale pentru rezolvarea dezechilibrelor comerciale, dar evaluarea ca dolarul este supraevaluat va oferi probabil liderului american mai multe argumente la teoria sa privind modul in care exporturile SUA…