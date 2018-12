Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a anunțat o campanie masiva de transferuri in iarna. "Sunt mulțumit de scor, dar nu-mi convine ce s-a intamplat in a doua repriza. Avem o echipa valoroasa, dar nu una solida. Nu inspiram incredere. Daca nu ai posesie cand conduci cu 2-1, nu ești echipa mare. Am explicații, abia…

- Iulian Cristea a vorbit despre posibila plecare la FCSB in aceasta iarna. Fundașul n-ar spune nu unui transfer și nici antrenorul Gazului, Mihai Teja, nu s-ar opune. "Nu m-a contactat nimeni, am vazut și declarația domnului președinte, nu mi-a spus nimeni nimic. Nu știu ce va fi din iarna, vom vedea.…

- Gigi Becali (60 de ani) a anuntat, marti, ca pregateste cinci transferuri pentru perioada de mercato din iarna: un fundas central, Alex Pascanu (Leicester) sau Iulian Cristea (Gaz Metan), doi mijlocasi centrali si doi atacanti care sa concureze cu Florinel Coman si Florin Tanase.

- Gigi Becali sustine ca negocierile sunt avansate si ca mutarea se va face la iarna. "Negociez cu o echipa foarte bogata din zona araba pentru Gnohere. Nu e echipa unde era Rednic. Din ce am vorbit și din ce cred, suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Transferul ar urma sa se faca in…

- FCSB este intersata de Darius Olaru (20 de ani), dar acesta nu este singurul nume de la Medias care poate ajunge la vicecampionana Romaniei. Cristi Pustai, directorul tehnic al lui Gaz Metan, a declarat pentru ProSport ca FCSB l-a ofertat si pe Carlos Fortes (23 de ani).

- Gigi Becali a declarat ieri ca-și mai dorește un mijlocaș central, care sa joace in fața apararii, alaturi de Dragoș Nedelcu, și spune ca in iarna il va transfera la FCSB. Patronul FCSB n-a dezvaluit numele jucatorului, insa spune ca l-a ochit deja, moment in care a intervenit Ilie Dumitrescu și a urmat…