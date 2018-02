Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit la interviurile Libertatea Live despre situația fara precedent de la Spitalul de Arși din Capitala, pe care o caracterizeaza ca ”un sabotaj de ambele parți”, despre Legea vaccinarii, care obliga parinții sa se informeze cu privire la aceasta masura de prevenție,…

- Revolutia fiscala se simte si in facturi. Avem un exemplu din tara care arata clar ca modificarile Codului fiscal au fost facute fara studii de impact, fara dezbateri serioase privind efectele negative. La Iasi, societatea care se ocupa de administrarea blocurilor a anuntat cresterea taxelor cu aproape…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- Partidul Miscarea Populara – filiala Arad isi manifesta ingrijorarea fata de debandada produsa de guvernarea PSD prin aplicarea asa-numitei revolutii fiscale. Aceasta inventie a social-democratilor a creat haos si a dat peste cap si mult trambitata lege a salarizarii, care, in loc sa conduca la cresteri…

- De la inceputul acestui an, unul dintre cele mai dezbatute subiecte este cel al formularului 600, formular utilizat pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale și sanatate (CASS). Sebastian Radu, deputat ales in Circumscripția electorala nr. 10, Buzau,…

- Revenirea pietelor de capital incepe sa se raspandeasca in toate bursele europene, dupa patru zile negre in care s-au evaporat peste 4.000 de miliarde de dolari din pietele financiare internationale, scrie Ziarul Financiar.

- Din a doua jumatate a lui 2018 va fi reglementata, in premiera, profesia de constatator de dauna, ca meserie liberala. Din acel moment, șoferii cu mașini avariate vor putea opta pentru un specialist in domeniu, fara sa mai fie obligați sa faca constatatarea daunei cu angajatul firmei de asigurare. Este…

- Revolutia fiscala povoaca haos printre salariati. O ingrijitoare cu sfert de norma la o scoala din judetul Gorj a aflat ca va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a merge la serviciu! Si nu e...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, pe Facebook, o prima reactie dupa ce Legea Preventiei a fost publicata in Monitorul Oficial. Social-democratul sustine ca firmele vor fi protejate, astfel, de eventuale abuzuri ale inspectorilor veniti in control. Mai mult, Dragnea spune ca este convins ca masura…

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ …

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ…

- Viorel Vasile, presedintele Patronatului Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) si CEO al celui mai mare jucator din piata de intermediere in asigurari - Safety Broker, contesta si numeste drept "falsa" declaratia facuta la finalul anului trecut de catre seful unei companii…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale începând cu 1

- Furnizorii de Servicii Medicale Private atrag atentia asupra felului in care autoritatile din Sanatate trateaza problemele cu care se confrunta sistemul in acest moment. Avem Guvern nou, un nou ministru la Sanatate, iar la Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS) probabil va fi, in curand, un nou președinte,…

- Simona Halep joaca finala Australian Open si spera la primul ei titlu de mare șlem. Competitia o va umple de bani pe românca noastra, bani care se adauga averii impresionante strânse deja de sportiva. Pana acum, cei de la Capital sustin ca Simona are in conturi 20 de milioane de euro. …

- cu care vor fi dotate centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Judetean Craiova si Institutul Oncologic prof.dr. I.Chiricuta Cluj Napoca Saptamana viitoare, Ministerul Sanatatii va semna contractele pentru achizitia echipamentelor de radioterapie cu care vor fi dotate…

- Pe o vreme de iarna, sambata seara, cu frig și ninsoare, mii de oameni s-au adunat in Piața Universitații din București, protestand impotriva puterii PSD. In scurt timp bulevardul a fost blocat, gardurile montate de jandarmi au fost daramate, au avut loc violențe, ciocniri intre protestatari și forțele…

- Europarlamentara PSD Claudia Țapardel a dat asigurari, la Antena 3, in directa, ca problema generata de Formularul 600 este prima pe care o va rezolva noul Guvern condus de Viorica Dancila. ”Va asigur ca aceasta va fi una dintre primele probleme pe care noul Guvern le va rezolva. De altfel,…

- Magazinul online eMAG pune la bataie astazi reduceri de pâna la 60 la suta la numeroase produse, printre care și telefoane inteligente. În acest articol gasiți cele mai avantajoase trei oferte la telefoane Samsung de pe emag.ro. Pentru a studia toate ofertele de astazi la telefoane…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Pana azi, 12 ianuarie, toți medicii de familie din județ au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Satu Mare. „Va informam ca astazi, 12.01.2018, pana la ora 13.30, activitatea de incheiere a contractelor cu medicii de familie s-a finalizat prin semnarea lor de catre toti…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- In ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS), romanii cu venituri din activitați independente trebuie sa plateasca 25% din acestea, daca sunt intrunite mai multe condiții. Doua dintre acestea sunt: 1. au realizat in anul precedent (2017, in cazul de fața), un venit net lunar, exclusiv cheltuielile…

- Vodafone, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii locale, cu o baza de aproximativ 9 milioane de clienti, a numit-o pe Ioana Mihailescu, care lucreaza pentru operator din 2012, pe pozitia de director customer operations, in conditiile in care…

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- Vlad Voiculescu: Medicul Lucan avea acces la informatii clasificate din interiorul ministerului Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii a precizat, pe pagina sa de Facebook, ca medicul Mihai Lucan avea acces la informatii clasificate din interiorul ministerului, mentionand si ca intre profesor…

- Un numar de 125 de medici de familie din județul Alba au semnat actele aditionale cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate, adica 64% din totalul de 196 care sunt in relatii contractuale cu CJAS. Potrivit reprezentanților CJAS Alba, cei 71 de medici care nu și-au prelungit contractele o vor putea…

- Peste 75% dintre medicii de familie din Teleorman semnasera, pana joi dimineata, acte aditionale la contractul cu CJAS in Social / La nivelul judetului Teleorman, pana in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie, 128 dintre cei 167 de medici de familie care ofera servicii medicale au semnat acte aditionale…

- Emanuel Ungureanu, omul care a depus prima plangere impotriva medicului Lucan, a dat cateva declaratii de presa in fata sediului DIICOT, unde este miercuri audiat de procurori in unul dintre cele mai mari cazuri de coruptie dupa anii '90. "Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt…

- Medicii de familie din țara nu renunța la decizia de a protesta fața de subfinanțarea asistenței medicale și fața de birocrația din sistemul medical. Potrivit președintelui Societații Naționale de Medicina a Familiei, Rodica Tanasescu, nu se renunța la protest, astfel ca, din 3 ianuarie 2018, nu vor…

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari care vor interveni incepand cu acest termen. Cele mai importante…

- Polița de asigurare obligatorie de asistenta medicala va putea fi cumparata la un preț redus deja incepind de azi. In același timp, reducerile pentru acestea, de la 50% la 75% din costul poliței, vor fi valabile pina la 31 martie 2018. Acest lucru a fost comunicat de catre Compania Naționala de Asigurari…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Scriitorul Mircea Dinescu, invitat la TVR intr-o emisiune in care se discuta despre Revoluția din decembrie 1989, a facut niște acuzații grave. In timp ce vorbea despre "teroriștii" vehiculați in acea perioada tragica ca ar fi tras in populație, Dinescu a facut o legatura cu sportul. ...

- Gheorghe Marcu, in cartea "Revolutia anuntata", aparuta la editura Axis Libri, in 2017, face o radiografie atent informata despre evenimentele precursoare anului ce a dus la asa-zisa revolutie din 1989. Autorul s-a informat atent si prin detalii surprinzatoare, relateaza intamplari traite de el despre…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Pe 19 decembrie 1989, regimul comunist aducea la București cadavrele a 40 de revoluționari din Timișoara, care o zi mai tarziu erau incinerate la crematoriul Cenușa. Pe ascuns, calaii voiau sa ștearga urmele crimelor pe care le savarșisera in 17 deceembrie. De atunci, rudele revoluționarilor din Timișoara…

- La 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, Romania se desparte greu de metehnele trecutului comunist. Istoricul Mihai Burcea susține ca arhivele cadrelor care au lucrat in structurile de forta ale statului comunism stau insa sub lacat. Acesta a declarat pentru Jurnalistii.ro ca dosarele de cadre…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Așa cum preconizam, aceasta zi coincide cu reluarea ostilitaților. Radicalii liberi vor marșalui și vor protesta din nou ”spontan”. Organizatorii anunța ca mulți dintre ei vor fi inarmați cu tigai, in care vor lovi ritmic pentru a atrage atenția. Și cu lampașe. Lampașe moderne. Nelipsitele celulare.…

- Sambata, la Timișoara incep manifestațiile dedicate aviversarii Revoluției din decembrie 1989. Primaria Timisoara a pregatit, impreuna cu asociatiile de revolutionari, un program special. Ca și in anii pfecedenți totul va incepe cu o ședința in plenul Consiliului Local. Din program fac parte o expoziție,…

- Dorel Duta, asociat si director general la Hobbit Broker de Asigurare, a fost ales luni, presedinte al Uniunii Brokerilor in Asigurari (UNSICAR), inlocuindu-l pe Bogdan Andriescu, cel care a ocupat aceasta functie incepand din anul 2001, a anuntat luni Uniunea, care reprezinta 63 de companii care detin…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Covasna a imputat, in primele noua luni din acest an, peste 98.000 de lei unor furnizori de servicii medicale, ca urmare a constatarii unor disfunctionalitati sau nereguli, se arata intr-un raport al acestei institutii. Potrivit acestuia, in perioada mentionata au…

- Parinții simt o presiune sociala de a cheltui mai mult decat iși permit pentru copiii lor, potrivit studiului. Cea mai vulnerabila categorie este cea a parinților cu varste intre 18 și 34 de ani. Doar 3% dintre parinți reușesc sa nu cheltuiasca peste bugetul propus. 65% dintre romanii intervievați…

- Ionuț Nedelcearu a inscris in minutul 30 golul de 2-0 al lui Dinamo in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe de la Brașov. Fundașul dinamovist a fugit apoi spre banca și a ridicat un tricou pe care era imprimat bustul lui Avram Iancu, revoluționar roman pașoptist, cu un rol deosebit la Revoluția de la 1848.…

- Cetațenii care au nevoie de medicamente sau materiale sanitare “in inima nopții” trebuie sa știe ca, in perioada 1-31 decembrie, cele 31 de farmacii din Vaslui și 20 din Barlad asigura, prin rotație, programul de permanența in fiecare zi, intre orele 20-8. Casa Județeana de Asigurari de Sanatate și…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- La un an de cand Lorin Fortuna a trecut la cele veșnice, camarazii sai revoluționari au depus, sambata, coroane de flori, la mormantul sau din Cimitirul Eroilor din Timișoara. Lorin Fortuna a fost primul președinte al Consiliului Județean Timiș de dupa Revoluția din 1989.

- Banul n-are miros și nici sentimente „Rețeaua avocaților hiena” a ajuns la Mironeasa, cea mai saraca mahala din județul Iași Aici locuiesc doua surori care și-au pierdut soții, in același accident rutier in 2014 Acum cresc singure 9 copii și, cu toate acestea, avocatul Liviu Filip nu s-a sinchisit…

- Forma actuala a schimbarilor din legislatia fiscala va determina anul viitor o crestere a costurilor inregistrate de companiile de IT cu 5-7% iar principalul impact negativ va fi resimtit in primul rand de companiile romanesti, carora le va fi luat practic o jumatate din fondul dedicat dezvoltarii,…