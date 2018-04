Stiri pe aceeasi tema

- Dupa adoptarea de catre ASF, a fost publicata in Monitorul Oficial norma privind „utilizarea activului personal net al participantilor la pensiile private", care prevede ca, incepand cu aprilie 2018, beneficiarii de pensii Pilon II si III vor putea opta pentru plata unica sau in transe (pana acum…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent, suma acumulata din contributii se platea numai o data, intergral, la iesirea in pensie.…

- Avertisment extrem de dur si dezvaluiri incredibile ale unui consultant fiscal. Revolutia fiscala a Guvernului ar fi produs mari pagube. Contribuția la Pilonul II de pensii pentru luna ianuarie, prima dupa revoluția fiscala, s-a redus de la 5,1% la 3,75%. Desi guvernanții ne-au asigurat ca au scazut…

- Guvernul a bulversat mediul de afaceri adoptand, pe repede inainte, ordonanta 79/2017 care a impus o revolutie fiscala contestata, care a adus modificari majore intr-un timp extrem de scurt. Ne aflam la finalul lunii martie si, pentru 2018, oamenii de afaceri sunt tinuti in continuare in incertitudine…

- Revolutia fiscala a Guvernului PSD - ALDE, intrata in vigoare la inceputul anului, a afectat puternic mediul de afaceri din Romania. Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina…

- Numarul contractelor de munca inregistrate a scazut ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018. Totodata, sunt tot mai multe contracte la limita salariului minim pe economie sau chiar sub acest nivel, iar discrepanta dintre salariile mici si cele mari s-a…

- 85% din oamenii de afaceri declara ca revolutia fiscala din ultimul an a avut un impact negativ asupra planurilor de investitii pe care le au pentru anul in curs. 92% din respondenti nu sustin modelul economic bazat pe cresterea consumului, reiese dintr-un sondaj prezentat miercuri de compania EY.

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Suspendarea firmelor este un semnal ca politica fiscala a Guvernului PSD-ALDE sugruma mediul privat, cel care sustine economia acestei tari, a declarat presedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu. Acesta isi sustine afirmatia cu statist...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat luni ca a decis declansarea protestelor si ca va picheta miercuri si joi sediul Ministerului Muncii, pe fondul modificarilor aduse de masurile fiscale implementate de guvernarea PSD-ALDE, prin care veniturile a mii de angajati din Educatie…

- In proportie de 93,3%, intreprinzatorii chestionati de CNIPMMR au apreciat ca reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative.

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.Citeste…

- Revolutia fiscala, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, acestia ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Cabinetul Dancila s-a sesizat rapid, insa ordonanta care trebuia sa "repare"…

- Consilierii locali ieseni se intalnesc luni, 19 februarie, pentru a vota proiectul de buget pe anul acesta. Peste 4.000 de propuneri au fost facute de ieseni in consultarile din ultimele saptamani.

- Revolutia fiscala diminueaza salariile politistilor din Buzau cu 300, pana la 800 de lei. Cei mai afectati sunt politistii de la investigatii, care pe langa pierderea cauzata de trecerea contributiilor catre angajator resimt si eliminarea sporului pentru serviciul de permanenta. 30 la suta dintre efective…

- Trecerea contributiilor sociale de la angajatori la angajati a dus la micsorarea salariilor a circa 2 milioane de angajati din privat, anunta seful Institutului de Analize si Investigatii Publice, Dan Ilie Morega. Nici la ora actuala, salariatii din privat nu au incheiat acte aditionale…

- Efectele secundare ale revolutiei fiscale ajung pana la majorarea facturii la intretinere, ceea ce ii va afecta pe romanii care stau la bloc. Asta pentru ca administratorii de bloc sau cei care fac curatenie pe casa scarii trebuie sa achite contributii sociale mai mari decat castiga. Asociatiile de…

- Revolutia fiscala face noi victime. De aceasta data a venit rândul celor aflati în concediu medical, carora noile reglementari le-a redus semnificativ veniturile, inclusiv celor bolnavi de cancer si femeilor aflate în concediu de maternitate,

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- Carmen Dan a dat asigurari la Romania TV ca salariile angajatilor MAI nu vor scadea. "In MAI salariile nu scad si am aratat cu cat au crescut, de-aia este si concludent acest grafic. M-as duce catre agentul de politie, pentru ca e important de precizat ca intr-un an au crescut salariile cu…

- Situatia complicata intr-o scoala din judetul Buzau. Secretarul institutiei de invatamant refuza sa semneze hartiile pentru salariile angajatilor. El spune ca se teme sa nu fie dat in judecata cand oamenii vor primi salarii diminuate si de 10 ori.

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Ziua de 10 februarie este așteptata sa faca lumina in problema salariilor recalculate dupa „revoluția fiscala” impusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru mulți salariați, mai ales pentru cei de la stat, 10 februarie este data primei chenzine din salariul aferent lunii ianuarie. Atunci oamenii vor vedea, negru…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Avocatii si notarii, doua categorii profesionale care obtin venituri din activitati independente si care au un regim special de taxare, sunt printre marii castigatori ai modificarilor fiscale.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- Gaura este de peste trei ori mai mare daca vorbim de Capitala. Primarii au primit asigurari de la ministrul finantelor ca la prima rectificare bugetara Guvernul le va aloca bani suplimentari astfel încât sa ajunga macar la nivelul anului trecut. Edilii cer în continuare cresterea…

- Revolutia fiscala povoaca haos printre salariati. O ingrijitoare cu sfert de norma la o scoala din judetul Gorj a aflat ca va trebui sa vina cu bani de-acasa pentru a merge la serviciu! Si nu e...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, avea un ton foarte critic la adresarevolutiei fiscale a PSD, la sfarsitul lunii iulie, dar si la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care ar fi trebuit, potrivit lui Teodorovici, sa deconteze toate esecurile partidului. Intre timp, acesta a reevaluat si…

- Cele 290 de modificari aduse Codului fiscal în 2017 au lovit dur IMM-urile, unde au început concedierile masive. ”Riscul cel mai mare este cel al pierderii locurilor de munca. Am avut, de exemplu, masura cu plata integrala a contribuțiilor sociale…

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ …

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Cabinetul Dancila a aprobat, in prima ședința de dupa instalare, o ordonanța de urgența de prorogare a termenului pana la care romanii cu venituri din activitați independente, chirii, dividende și activitați agricole au obligația depunerii Declarației 600. Doar ca ordonanța adoptata nu rezolva problema,…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea protesteaza azi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Ies la iveala noi informatii privind controversata Declaratie 600. Jurnalistul Paula Rusu sustine ca a ramas fara replica dupa vizita facuta recent la ANAF si dezvaluie, intr-un articol, pe blogul sau, cum a ajuns sa scoata din buzunar aproape 8000 de lei, taxele calculate in urma depunerii Declaratiei…

- Revoluția fiscala a coaliției PSD-ALDE a fost, cu siguranța, cel mai controversat subiect al anului 2017. Deși trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a fost una dintre cele mai contestate masuri de catre mediul de afaceri, aceasta a fost adoptata.De la 1 ianuarie firmele au fost…

- Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, argumenteaza, intr-o postare pe Facebook dedicata Zilei Culturii Naționale, ca reformele fiscale facute de PSD vulnerabilizeaza artiștii romani. “Revoluția fiscala” este o lovitura data in special artiștilor aflați la inceput de drum, spune actualul parlamentar…

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- Toate persoanele fizice care desfasoara activitati independente, drepturi de autor sau alte tipuri de contracte de colaborare, si care estimeaza ca vor castiga peste 22.800 lei brut in 2018,...

- Platforma Romania 100 a prezentat o comparatie intre asigurarea facultativa de sanatate in perioada Guvernului Ciolos si acum, aratand ca revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetațeni”. ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian…

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- Cea mai importanta modificare a Codului Fiscal este transferul contributiilor de la angajator la angajat, care ar putea micsora salariile nete din unele. Alte noutati sunt legate de Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA.

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…