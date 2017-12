Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari care vor interveni incepand cu acest termen.

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari,…

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari care vor interveni incepand cu acest termen.

- ♦ Consiliul pentru IMM sustine si ca dintre primii 500 de datornici la bugetele de asigurari sociale la 30 septembrie 2017, cele mai mari datorii, de 3,73 miliarde lei, sunt inregistrate de o societate de stat, respectiv Compania Nationala a Huilei, care are aproximativ 3.000 de angajati.

- ♦ „Decizia companiei este de a transfera contributiile de la angajator la angajat in salariul de baza numai daca compania si sindicatul vor avea un acord pe doi ani in vigoare la sfarsitul lunii decembrie 2017“, se arata intr-un document intern al Ford semnat de John Oldham, CEO al Ford.

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…

- Obligații fiscale pentru luna DECEMBRIE 2017. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2017. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE DECEMBRIE…

- Senatorii din comisia de buget au adus modificari Ordonantei privind Codul Fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri devine optional. Firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege astfel daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri.

- Din data de 20 mai 2018, vor exista noi reguli pentru obținerea ITP-ului, dar și masuri menite sa descurajeze inșelatoriile pe piața auto second hand, scrie jurnalul.ro. Parlamentul a aprobat, ca pe o formalitate, fara niciun vot impotriva și fara nicio modificare, Ordonanța Guvernului nr. 81/2000…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca va decide dupa 1 Decembrie daca sesizeaza sau nu CCR in cazul modificarilor la Codul Fiscal, pentru ca are nevoie si de informatii de natura economico-financiara, pe langa cele furnizate de cei care au formulat petitiile sau de autoritati.…

- Ioan Lazar, președintele ALDE Alba a declarat, luni, in cadrul conferinței de presa, ca masurile fiscale luate de Guvernul PSD vizeaza in primul rand eliminarea evaziunii ”Cei din Opoziție nu spun nimic de evaziunea fiscala. Ei continua sa spuna ca vor scadea salariile și veniturile la bugetele locale.…

- Cei aproximativ 130 de funcționari ai APIA Dambovița, de la centrul județului, dar și din centrele locale, au intrerupt astazi Post-ul Protest spontan la centrele APIA din județ. Cu revoluția fiscala, funcționarii pierd pana la 1.500 de lei la salariu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Modificarile Codului Fiscal aprobate de Executiv și care intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 mai aduc o surpriza. Revine contribuția la sanatate pentru banii din banci sau dividendele obținute de salariați, informeaza Realitatea TV

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) a precizat ca va da în judecata Ministerul Muncii, daca nu va fi votata o ordonanța de urgența pentru suplimentarea fondului de salarii pe 2018. Suplimentarea ar trebui sa acoperepierderea suferita prin trecerea…

- Cand am scris acest articol m-am bazat pe buna credinta a Guvernului de a-si respecta propria initiativa prevazuta in proiectul Ordonantei de modificare a Codului Fiscal si in nota sa de fundamentare. Acum lucrurile dupa forma publicata in Monitorul Oficial se pare ca stau cu totul si cu totul altfel!…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei transmite, intr-o scrisoare deschisa, in numele a peste 2000 de companii, ca mesajul public lansat de premierul Mihai Tudose conform caruia mediul de afaceri este cel care genereaza lipsa de fonduri la buget pentru scoli, infrastructura sau servicii medicale este…

- Un mediu de afaceri care traiește de azi pe maine, in care IMM-urile nu sunt prioritare in politicile guvernamentale, cu firme de stat pe primele locuri la datoriile in contul contribuțiilor sociale, dar care sunt țintite cu predilecție atunci cand vine vorba despre acordarea unor

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut astazi primele declarații privind modificarea Codului fiscal, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența in acest sens in ședința de miercuri a Guvernului.

- Ordonanța de urgența care va pune in aplicare cele mai multe schimbari de natura fiscala incepand cu 1 ianuarie este in vigoare! A fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial și poate fi și contestata la Curtea Constituționala.

- "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi greu?!",…

- Ordonanța de Urgența nr. 79, privind trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat și reducerea impozitului pe venit, a intrat in vigoare, fiind publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre revolutia fiscala a Guvernului Tudose, legile Justitiei, dar si despre viitoarele proiecte ale social-democratiilor.

- „Revolutia" fiscala a guvernului ar putea determina cresteri de taxe si impozite la nivel local in anii viitori. Inclusiv la Iasi exista acest risc, in contextul in care chiar primarul Mihai Chirica a admis ieri acest lucru. Deocamdata, nu e nimic stabilit, cert este ca specialistii municipalitatii…

- Va fi o avalanșa de scumpiri. “Prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, a susținut guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Inflatia urca, la finalul anului, la 2,7%. Si nu se va opri din ascensiune nici la începtul anului viitor. Atunci se va apropia galopant de…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Firmele mici, cu marje reduse de profit, vor falimenta” Adrian Coroian, seful Ligii Intreprinzatorului Roman, sustine ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri va falimenta multi dintre agentii economici cu rulaje mici din Cluj. „Toate aceste modificari vor…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Profiturile vor fi scoase la vedere” Aplicarea impozitului de 1% pe venit in loc de 16% impozit pe profit pentru majoritatea firmelor din Romania va contribui la scoaterea la vedere a profiturilor pe care agentii economici le obtin in realitate, considera Mihaela Rus, presedintele…

- La doar o zi de la adoptarea masurilor care promit o revolutie fiscala, Banca Nationala a Romaniei (BNR) face un anunt devastator pentru romani: euro inregistreaza noi cresteri.Astfel, potrivit noilor cotatii, moneda europeana a ajuns la 4,6279 lei, in ascensiune categorica fata de prognoza…

- Membrii Guvernului au adoptat, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta prin care este modificat Codul Fiscal, prevederile urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018.Liderul Confederatiei Sindicale „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat, miercuri, ca intentioneaza sa instiinteze…

- Un cititor care ma crede un fel de Leonardo da Vinci al postdecembrismului ma roaga sa-l luminez in chestiunea Revoluției fiscale, cum li se zic, nu știu daca elogios sau ironic, Modificarilor facute la Codul Fiscal prin Ordonanța de Urgența.

- Guvernul a adoptat miercuri OUG privind Codul Fiscal, intr-o sedinta care s-a desfasurat in timp ce, in Piata Victoriei, cateva sute de persoane protestau fata de masurile care vor fi introduse astfel, in principal fata de transferul platii contributiilor de la angajator la angajat.

- Masurile fiscale extrem de controversate pe care Guvernul urmeaza sa le adopte azi au urcat euro la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Banca Nationala a Romaniei a cotat miercuri un euro la 4,6198, in crestere cu 0,5% fata de ziua precedenta. Este cel mai mare nivel din iulie 2012 pana…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, programata la ora 13.00. Actul normativ prevede si transferul contributiilor la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata de catre primari,…

- OUG pentru modificarea Codului fiscal va fi adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului, programata la ora 13.00. Actul normativ prevede si transferul contributiilor la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata de catre primari,…

- Euro a atins miercuri cotatia de 4,63477 lei pe piata interbancara, cel mai mare din iulie 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale.Acesta este cel mai mare nivel din iulie 2012, cand euro a atins valoarea de 4,63749 lei pe piata interbancara, anunța News.ro. Citește…

- 'Revolutia fiscala este o sintagma exagerata. Se propune un pachet fiscal care incearca sa consolideze strategia wage led growth, cu plusuri legate de impactul asupra cresterii puterii de cumparare a salariatilor (mai mult la cei cu venituri mici, medici si profesori), a pensionarilor (cei cu venituri…

- Toti angajatii Casei de Cultura „Adriana Trandafir” din comuna Bascov au decis sa doneze 2% din impozitul pe venitul global catre institutia in care lucreaza. Conform legii, salariatii au dreptul de a decide cu ...

- Impozitul pe venitul global reprezinta cam jumatate din veniturile unui municipiu din Romania, iar reducerea impozitului pe venit la 10% ar putea gauri semnificativ bugetele locale. Primariile se finanțeaza in bugetele locale cu 47% din impozitul de 16% per fiecare angajat. Reducand impozitul la 10%…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului. Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de Urgenta, masurile…

- Reacție dura a Consiliului Investitorilor Straini la intenția Guvernului Tudose și a majoritații PSD-ALDE de a transfera contribuțiile sociale de la angajator in sarcina angajaților. Președinte al Consiliului Investitorilor Straini, Franz Weiler, i-a transmis o scrisoare premierului Mihai Tudose…

- Guvernul va compensa cu sume suplimentare din bugetul de stat scaderea veniturilor bugetelor locale, in urma diminuarii impozitului pe venit de la 16 la 10%, a anuntat primarul sectorului 3, Robert Negoita, la finalul intalnirii reprezentantilor Adunarii Municipiilor din Romania cu premierul Mihai…

- „Saptamana trecuta mi-am aratat intregul sceptcism fața de anunțatele modificari in legislația fiscala, am numit acest comportament al PSD o țopaiala fiscal-bugetara și tot ce am vazut la televizor, tot ce am auzit și astazi imi confirma ca evaluarea mea a fost cat se poate de exacta”, a declarat președintele.…

- Consiliul Economic si Social, din care fac parte sindicatele, patronatele si societatea civila a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal. Așadar, o lovitura dura pentru Guvern in cazul așa-zisei „revoluții fiscale” lasata undeva in aer. Reamintim ca astazi Guvernul se reunește…

- In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local SPITBVL au…

- 2018 ii intampina cu brațele deschise pe romani. Guvernul anunța masuri revoluționare, care, la prima vedere, vor aduce bunastare: scad impozitele, crește salariul minim, crește și pensia minima.

- Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro afecteaza peste 85% dintre agentiile de turism, punandu-le in situatia sa renunte la investitii si la dezvoltarea afacerii, spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Liviu Dragnea a fost intrebat, joi, de jurnalisti care este motivul scaderii contributiei la Pilonul II de pensii de la 5,1 la 3,7%, la scurt timp dupa anuntul in acest sens facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Incepand de anul viitor, medicii rezidenți vor beneficia de creșteri salariale semnificative și vor incasa bursele de rezidențiat, pana la intrarea in vigoare a creșterilor salariale. Astfel, medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți vor incasa bursa de rezidențiat pana…

- „Revolutia tehnologiilor a inceput!" Declaratia ii apartine lui Carlos Ghosn (CEO Renault Group) care a prezentat astazi la Paris noua strategie numita Drive the Future. Aceasta cuprinde planurile de viitor ale grupului francez pentru perioada anilor 2017-2022.