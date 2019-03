Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Tokes se afla la Timișoara, unde a facut o scurta radiografie a orașului și a oamenilor dupa aproape 30 de ani de la izbucnirea Revoluției din Decembrie 1989. In acele momente istorice pentru Romania, Tokes, pastor reformator, era persecutat politic in biserica reformata din Piața Maria. La aproape…

- „Partidul Social Democrat, filiala Arad, condamna atacul suburban lansat de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa premierului Romaniei, Viorica Dancila, un derapaj grav al unui politician care nu poate sa-și depașeasca poziția de slujitor al statului paralel și al președintelui Klaus Iohannis.…

- Cei cinci morți și 18 raniți ai Caransebeșului, in urma Revoluției din Decembrie 89, nu au fost uitați. Chiar daca intre-o formula tot mai restransa, liderii principali ai mișcarii de protest de la Caransebeș s-au renit, vineri 21 decembrie, pentru a marca ceea ce s-a petrecut in municipiul…

- 20 decembrie 1989 a fost o zi extrem de importanta pentru Timișoara și pentru intreaga țara. Toata lumea a ieșit in strada, iar in Piața Operei de atunci mergeau in coloane muncitorii de la fabrici. Forțele de ordine s-au retras, pentru ca nu mai puteau face fața numarului enorm de manifestanți.…

- Cei 29 de ani de la ziuna in care a izbucnit Revoluția au fost marcați la Timișoara prin Marșul Libertații. Revoluționarii de la ALTAR au aprins și candele pe treptele Catedralei Mitropolitane din oraș, astazi, in data de 15 decembrie. Revoluționarii, membrii ai Asociației ALTAR, au marșaluit prin Timișoara,…

- Trecerea celor 29 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 a fost marcata, astazi, 15 decembrie, in locul de unde a pornit schimbarea. In timp ce peste Timișoara ninsoarea cadea necontenit, la Biserica Reformata de pe strada Timotei Cipariu, acolo unde s-a aprins scanteia Revoluției, au fost depuse…

- Revoluționarii de la ALTAR au aprins sambata seara candele pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, in memoria eroilor cazuți pentru libertate acum 29 de ani și au mers in Marșul Libertații, pe traseul Piața Maria – Piața Victoriei, cu steaguri tricolore. In 15 decembrie…

- Acum 29 de ani, in 16 decembrie, Naționalul timișorean deschidea porțile pentru ca Revoluția romana sa-și faca auzita vocea din locul care s-a numit de atunci „balconul Revoluției”. In aceste zile importante pentru Timișoara și pentru Romania, Teatrul Național deschide porțile publicului sau spre…