Ceremonii consecrate comemorarii eroilor Revoluției din Decembrie 1989, s-au desfașurat vineri, 21 decembrie 2018 și in orașul Cugir și au cuprins ca in fiecare an, doua momente: Primul moment s-a petrecut in curtea sediului Poliției orașului Cugir, incepand cu ora 12,00, locul unde in urma cu 29 de ani, au fost uciși, comandantul Miliției Cugir, capitanul Valentin Pop și subofițerul Ilie Staicu. In memoria celor doi foști lucratori ai Ministerului de Interne au avut loc, un parastas de pomenire oficiat de preotul paroh parintele Pintea Dumitrean și depuneri de coroane la crucea ridicata in curtea…