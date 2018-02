Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, pe Facebook, o prima reactie dupa ce Legea Preventiei a fost publicata in Monitorul Oficial. Social-democratul sustine ca firmele vor fi protejate, astfel, de eventuale abuzuri ale inspectorilor veniti in control. Mai mult, Dragnea spune ca este convins ca masura…

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ …

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania cere Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft ale…

- Expert al agentiei de pariuri online Unibet, Ionel Danciulescu analizeaza in aceasta saptamana cele mai importante meciuri din etapa de campionat programata in week-end in cele mai puternice competitii nationale de fotbal din Europa. In Spania, una dintre partidele luate in vizor este Atletico Madrid…

- Viitoarele preturi la abonamente sunt: abonament pentru o linie pentru o luna – tarif propus 80 de lei; abonament doua linii pentru o luna – tarif propus 94 lei; abonament elevi pentru o luna – tarif propus 40 de lei; titlu de calatorie cu 30 calatorii – tarif propus 45 lei. La baza deciziei de majorare…

- Japonezul Akito Watabe a castigat vineri prima etapa a triplei de la Seefeld (Austria) contand pentru Cupa Mondiala de combinata nordica, devansandu-l la sprint pe norvegianul Jarl Magnus Riiber. Watabe a realizat a doua cea mai buna saritura de la trambulina de 90 m de la Seefeld, si…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 21 IANUARIE 2018. Selecția caștigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica, 21 ianuarie 2018, va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii și valoarea bonurilor caștigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare…

- Organizatorii Raliului Dakar 2018 au decis sa anuleze, la sectiunile moto si quads, cea de-a 12-a etapa a cursei, programata joi intre orasele argentiniene Chilecito si San Juan, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. Anularea etapei a fost generata de refuzul pilotilor de motociclete si quads…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislatia nationala prin…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a castigat etapa a saptea a Raliului Dakar 2018 la sectiunea auto, desfasurata sambata, intre La Paz, capitala Boliviei, si Uyuni, si este noul lider in clasamentul general. Ibericul a profitat de problemele mecanice pe care le-a avut francezul Stephane…

- Media generala a scumpirilor - inflatia - a fost, in decembrie 2017 fata de decembrie 2016, de 3,3%, iar fata de noiembrie a fost de 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna decembrie 2017 comparativ cu luna decembrie…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS).

- In ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS), romanii cu venituri din activitați independente trebuie sa plateasca 25% din acestea, daca sunt intrunite mai multe condiții. Doua dintre acestea sunt: 1. au realizat in anul precedent (2017, in cazul de fața), un venit net lunar, exclusiv cheltuielile…

- Qatarianul Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo) a castigat, sambata, prima etapa a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, desfasurata intre Lima si Pisco (Peru), in timp ce francezul Sebastien Loeb (Peugeot) a terminat la 5 min 37 sec de invingator, pe locul 29, din cauza unei probleme la frane.…

- In plin scandal cu rețetele compensate, dupa ce Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie au anunțat ca de miercuri, cabinetele de medicina familiei nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- In jur de 30 la suta din medicii de familie nu și-au prelungit contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, nu mai elibereaza trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate. Iar pentru consultatii, pacientii platesc chiar si o suta de lei.

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Umilinta totala pentru medicii si pacientii din Romania. Desi sistemul de sanatate autohton e la pamant din cauza subfinantarii, 'cozile' de partid sunt la putere. In timp ce medicii pleaca pe capete in strainatate pentru un salariu decent, salariile nesimtite continua sa existe in sistem, dar pentru…

- Tarifele la energia electrica vor fi ajustate abia in primavara anului 2018, promite Guvernul in Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice si financiare asumat in relatia cu Fondul Monetar International (FMI). Noile tarife vor fi calculate exclusiv in baza noii metodologii, dar cu…

- N.Dumitrescu Este oficial! La nivelul judetului Prahova, a merge la medicul de familie pentru o consultatie fara sa se achite niciun ban va fi valabil doar pana la data de 30 decembrie 2017, pentru ca din prima zi lucratoare a anului viitor se va plati. Informatia ne-a fost confirmata ieri de catre…

- Etapa a 21-a din Belgia. Echipa lui Mircea Rednic joaca a doua zi de Craciun. Laszlo Boloni are meci miercuri. Campionatul din Beglia continua imediat dupa Craciun cu meciurile din etapa a 21-a. Marți, Royal Mouscron, echipa pregatita de Mircea Rednic, va juca, in deplasare, cu liderul campionatului,…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- ”Cupa Firmelor Stan Gheorghiu” și-a asumat un ritm rapid de lucru. Echipele participante și-au propus sa joace inca o etapa in acest an. In consecința, se vor intalni in etapa a doua sambata, 23 decembrie, cu urmatorul program: ora 14.00, Tractorul Nanești – Atletico Textila; ora…

- "O problema de etanseitate a fost identificata in cursul testarilor pe mare a HMS Queen Elizabeth", a anuntat ministerul intr-un comunicat. "Aceasta problema urmeaza sa fie reparata in timp ce se afla la Portsmouth”, a dat el asigurari. ”Acest lucru nu il impiedica sa navigheze din nou, iar programul…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca a decis sa prelungeasca perioada de inscriere pentru Revelionul Pensionarilor 2018, ce va fi organizat, ca si in anii precedenti, la Caminul Cultural din Tiur. Tarifele au ramas aceleasi ca anul trecut, iar noua data limita pentru inscriere este vineri 22 decembrie…

- Acest articol incheie trilogia inspectorilor de dauna si va fi citit, rascitit, “share”-uit si comentat de catre toti actorii pietei impactati: asiguratori, service-uri auto si soferi. In piata de asigurari din Romania va avea loc in cursul anului viitor o revolutie a sistemului de constatare a daunelor.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in acest an campania nationala privind verificarea modului in care angajatorii previn caderile de la inaltime in santierele temporare si mobile. Campania de control s-a desfasurat in 2 etape: - prima etapa a avut in luna apriliesi aconstat…

- Furnizorii de servicii pentru pensii din tarile Uniunii Europene nu au active suficiente pentru onorarea obligatiilor, avertizeaza Autoritatea UE pentru Asigurari si Pensii. Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii (EIOPA) a publicat miercuri rezultatele testelor de rezistenta efectuate in anul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a decis sa solicite unei foste angajate a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, in dosarul privind cererea de retrocedare a institutiei, informatii cu privire la documentele pe care le-a avut in vedere in anul 1997 la publicarea unui articol stiintific in revista Apulum.…

- Ministerul Sanatații: Se lucreaza la regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele Ministerul Sanatatii anunta ca va fi infiintat un grup de lucrucare are ca obiectiv regandirea taxei de clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru medicamentele ieftine care risca sa fie retrase de pe…

- Dupa ce a batut Danemarca in prima etapa, Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, tremura pentru calificare. Rezultate incredibile in grupa C, la Campionatul Mondial din Germania. Muntenegru a trecut de Danemarca, in prima etapa, 31-24, dar a pierdut apoi la Japonia, 28-29. ...

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe teren celor de la CSM Focșani, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XIII-a, ultima a turului, din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. Read More...

- Voleibalistele senioare ale Focșaniului au incheiat turul campionatului cu etapa a șaptea, la 18 noiembrie, cand au intalnit in deplasare pe CS Medgidia, de care au fost intrecute cu 3-0 ( 25-11, 25-18, 25-21). A urmat o pauza de o saptamana, iar sambata, 2 decembrie, va fi reluat campionatul cu prima…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a realizat, ieri, o victorie importanta in Liga 1, invingand in deplasare Rapid Bucuresti, in etapa a sasea a campionatului, prima din retur. Pregatita de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu, echipa din Constanta s a impus cu 71 66 41 30 , scor pe sferturi…

- Premierul l-a numit, miercuri seara, pe Laurentiu Mihai la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Postul de presedinte al CNAS era vacant, din seprtembrie, cand Marian Burcea a fost retinut in dosarul decontarilor ilegale de servicii medicale. Pana acum, ...

- Formatia Real Madrid si-a asigurat calificarea in optimile Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 6-0, echipa APOEL Nicosia, in etapa a cincea a fazei grupelor. Tot in aceasta etapa, FC Sevilla a remizat cu Liverpool, scor 3-3, dupa ce a fost condusa cu 3-0. Golul egalizator…

- Principala nemulțumire a medicilor de familie din Neamț este, așa cum spunea in interviul acordat recent de dr. Mihaela Carmen Covrig, președinta Asociației Patronale a Medicilor de Familie din Neamț, saptamanalului “Mesagerul de Neamț” , lipsa unei distincții clare intre cheltuielile de funcționare…

- Primele sapte meciuri din etapa a 15 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au incheiat cu rezultatele:Portul Constanta Viitorul Fantanele 1 3 la seniori 3 1 CS Mihail Kogalniceanu CS Eforie 4 4 6 3 Gloria Albesti Sparta Techirghiol 2 5 5 0 Farul Tuzla Vointa Valu lui Traian 5 3 0 20 CSO…

- Medicii de familie din Vrancea au pichetat, ieri, sediul Guvernului, chiar la ora cand se desfașura ședința Executivului, alaturi de alți medici de familie din toata țara. „Manifestarea a fost decenta. Au fost aproximativ 1000 de participanți din majoritatea județelor. Cațiva reprezentanți ai medicilor…

- Euro a trecut de 4,7 lei la casele de schimb valutar. Moneda europeana se vindea miercuri cu 4,72 lei pe unitate la agenția BRD de pe Bulevardul Camil Ressu, din zona Dristor din București, iar la agenția din Pipera a Raiffeisen un euro era cotat la 4,71 lei. Luni, leul a inregistrat cel mai slab curs…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) a precizat ca va da în judecata Ministerul Muncii, daca nu va fi votata o ordonanța de urgența pentru suplimentarea fondului de salarii pe 2018. Suplimentarea ar trebui sa acoperepierderea suferita prin trecerea…

- O prahoveanca a fost nevoita sa dea in judecata Casa de Asigurari de Sanatate Prahova pentru a-i salva viața copilului din pantec, care s-a nascut cu o malformație grava a inimii. Funcționarii CAS Prahova au refuzat eliberarea formularului E 112 necesar unei intervenții chirurgicale la un spital din…

- Aproximativ 145 de medici stomatologi din Salaj se pregatesc sa mareasca tarifele cu pana la 15-20 de procente, din cauza crizei de anestezice de pe piața romaneasca, in condițiile in care sunt obligați sa cumpere aceste produse din alte tari. Cele doua firme care faceau livrari in Romania nu mai onoreaza,…

- Nuclearelectrica precizeaza ca declaratiile liderului de sindicat Bogdan Hossu nu sunt adevarate si ca salariile nete din cadrul comapniei se vor mentine si chiar vor creste odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat.Vezi si: FMI trage un SEMNAL DE ALARMA dupa modificarea…

- „Revolutia" fiscala a guvernului ar putea determina cresteri de taxe si impozite la nivel local in anii viitori. Inclusiv la Iasi exista acest risc, in contextul in care chiar primarul Mihai Chirica a admis ieri acest lucru. Deocamdata, nu e nimic stabilit, cert este ca specialistii municipalitatii…