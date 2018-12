Revolutia digitala schimba radical economia. Cum ne ajutam copiii sa fie pregatiti pentru meseriile viitorului? Iata cateva exemple

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru construcția celui de-al doilea bloc de locuințe din Orhei sunt pe ultima suta de metri. 16 familii tinere, salariați în sectorul bugetar care activeaza în raza municipiului se vor muta în case noi. Inițiativa vine din partea edilului Ilan Șor și are scopul de a…

- Imbracați in halate albe și incalțați in cizme de polietilena, grupul de jurnaliști moldoveni, și-a inceput excursia la cel mai mare combinat de producere a hranii pentru animele și pasari, din Kolno, Polonia. Intr-un zgomot continuu, produs de cateva zeci de mașinarii am cutreierat, cele 12 etaje ale…

- De ani buni, Romania se afla in topul rusinii mondiale la obtinerea autorizatiilor de constructie si la accesul la electricitate, fara reactii ferme din partea autoritatilor pentru a corecta aceste anomalii nici macar in anul 2018, atrage atentia Andreea Paul, presedintele think-tank-ului INACO – Initiativa…

- Departe de noi de a fi nostalgici. Dar… studii de specialitate spun ca, inainte de 1989, infrastructura industriala plasa Romania in primele 10 tari din Europa. Exportam peste tot in lume, Romania fiind bine cunoscuta pentru echipamentele de extracție petroliera, pentru camioane, tractoare și multe…

- Organizatia neguvernamentala INACO a lansat Ghidul Meseriilor Viitorului in prima zi de scoala, in conditiile in care considera ca sistemul de orientare scolara si de orientare profesionala nu informeaza suficient tinerii si nu formeaza elevii pentru schimbarile perspectivei structurii fortei de munca.…

- Prima meserie care va disparea integral va fi cea de sofer, ceea ce este un lucru bun, intrucat masinile complet automatizate produc mai putine accidente, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, in cadrul unei conferinte de presa. "Prima meserie…

