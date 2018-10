Revoluţia 5G bate la uşă. Cum se pregătesc marii producători de telefoane Implementarea tehnologiei 5G va dura cativa ani, in conditiile in care este nevoie de timp pentru ca aceasta sa ajunga la un grad mai mare de penetrare a pietei. Cel mai mare val pentru implementarea 5G va avea loc probabil in perioada 2019 - 2020, astfel ca furnizorii de internet din toata lumea vor pune bazele unei rețele wireless mai rapide și mai vaste, scrie cnet.com. Chiar daca multe alte industrii vor beneficia de conectivitate mai rapida, cum ar fi transporturi (masini autonome, agricultura, sanatate (telemedicina), realitați virtuale și internetul lucrurilor, pentru a numi cateva, modul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

