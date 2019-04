Stiri pe aceeasi tema

- Capodopera „Porgy si Bess” realizata de George Gershwin revine pe scena Operei de stat din Ungaria. Artistii predominant albi din distributie au fost nevoiti sa semneze o declaratie „ca se identifica ca fiind afro-americani".

- In videoclip, disponibil online, membrii trupei apar imbracati in uniforme de prizonieri, cu franghii in jurul gatului. "Cu acest clip, trupa a depasit limita", a declarat Charlotte Knobloch, o supravietuitoare a Holocaustului si fost presedinte al Consiliului Central al Evreilor din Germania, pentru…

- Gigi Becali a intrat intr-un dialog cu Dinu Gheorghe in timpul emisiunii Digi Sport Special și a facut aluzie la partida dintre CFR și Sepsi Sfantu Gheorghe, sugerand ca formația covasneana nu și-ar fi aparat corect șansele. D.G: - Domnule Becali, trebuia sa fac pariul cu dumneavoastra sa va iau banii,…

- Un manager important a demisionat din startupul britanic de servicii financiare Revolut, ale carui carduri sunt folosite tot mai mult și in Romania, iar fondatorul afacerii, Nikolay Storonsky, a trebuit sa iasa cu explicații publice privind o serie de acuzații lansate in presa britanica.

- Ministrii de externe ai UE, printre care și Teodor Meleșcanu, au cazut de acord luni sa impuna noi sanctiuni asupra unor cetateni rusi in legatura cu criza din Ucraina, a declarat sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, dupa reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, relateaza…

- Cantareața Claudia Pavel, alias Cream, i-a adus la disperare pe ceilalți concurenți de la Show-ul Ferma. Din cauza unei accidentari la o mana, cantareața Claudia Pavel nu poate face treburile la show-ul Ferma, de la Pro TV, așa cum ar trebui. In plus, aceasta are grija sa-și faca exercițiile de dimineața,…

- Hart, al carui cont de pe reteaua de socializare online Instagram este urmarit de 913.000 de persoane, a scris ca fetita a inceput sa traga cu arma la varsta de trei ani si ca, in prezent, este „destul de priceputa” in acest domeniu. Hart a publicat alaturi de inregistrarea video mesajul urmator:…

- Campionatul se reia astazi, iar Gazeta propune 3 directii in care microbistii trebuie sa aiba atentie: pustii care pot exploda, strainii cei mai atractivi care au venit in aceasta iarna, dar si cei 5 veterani romani in dreptul carora planeaza semne de intrebare. 40 de zile. Atat a durat pauza de iarna…