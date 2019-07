Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatori din România ai serviciului financiar Revolut s-au plâns ca le-au fost dublate sumele la alimentarile de cont de pe carduri Visa, în acest week-end, iar startup-ul fintech a prezentat scuze și a dat asigurari ca oamenii își vor recapata banii în conturile afectate.Citește…

- Daca ai vazut Matrix, îți amintești partea în care Neo atinge statutul de Mesia digital și dintr-o data vede "realitatea" așa cum este ea cu adevarat: linii de cod (verzi). Din cauza unei întreruperi care a afectat Facebook, utilizatorii rețelei sociale au primit o vizibilitate…

- In legatura cu evenimentul tragic petrecut sambata, 6 iulie, a.c., in care un minor in varsta de noua ani a decedat, Consiliul Județean Cluj face urmatoarele precizari Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mihaela ION - Partener, Popovici Nitu Stoica si Asociatii a acceptat invitatia noastra de a participa la aceasta conferinta si de a dezbate cele mai importante teme alaturi de lectori importanti din mediul de business si de Presedintele Consiliului Concurentei, Dl. Bogdan Chiritoiu. De ce Iasi? Organizam…

- Serviciul de de plata Apple Pay se extinde în 16 tari europene, printre care si România. Posesorii de carduri vor putea face plati online, în magazine, restaurante si nu numai. Serviciul este disponibil prin iPhone, Apple Watch, iPad și Mac pentru clientii mai multor banci din România,…

- ​S-a anunțat lista finaliștilor concursului continental de startup-uri The Europas și am gasit doi români în echipele de management a doua dintre firmele calificate în finala: Monese, un startup londonez de tehnologii financiare (fintech) rival al Revolut, și PixelPin, un startup de…

- La un an de la lansarea pe piața din România, aplicația fintech britanica Revolut depașește pragul de 250.000 de utilizatori — un numar de 12 ori mai mare fața de luna mai a anului 2018. România urca astfel pe locul al doilea în topul piețelor cu cea mai rapida creștere, dupa…

- În vremurile în care dezinformarea este din ce în ce mai prezenta pe social media, am putea folosi puțin ajutor din partea unor antreprenori inovatori. Rețelele de socializare sunt acum critice pentru modul în care oamenii consuma știri. Dar acestea nu au fost construite pentru…