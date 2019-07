Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare platile de doua ori, informeaza banca pe...

- ANAF va pune poprire in conturile bancare ale firmelor sau persoanelor executate silit doar pentru sumele datorate statului, nu pe toata sumele cum se procedeaza in prezent. Totodata, ridicarea popririlor se va face in timp real, prevede un proiect de ordonanta pregatit de Ministerul de Finante.…

- Aceleasi surse au precizat pentru Realitatea ca Mircea Draghici a platit doar cu aprobarea lui Liviu Dragnea sume de ordinul sutelor de mii de euro pe luna, echivalentul a peste 20 de mililoane de euro pe an, unor institutii de presa, institute de sondare, respectiv analisti publici. Sumele au fost…

- Tribunalul UE a anulat, marti, 18 iunie, o decizie a Comisiei Europene din 2015, care a stabilit ca plata despagubirilor acordate fratilor Micula constituie ajutor de stat incompatibil cu piata interna si prin care s-a dispus recuperarea sumelor platite deja de statul roman. Decizia Tribunalului nu…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura da o veste buna pentru crescatorii de animale, in sensul ca de azi, 31 mai 2019, va incepe sa vireze in conturile acestora plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale. Prin comunicatul de presa remis site-ul Agrointeligenta, Agentia…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat marți, la inceputul ședinței de Guvern, ca va fi aprobat proiectul de OUG privind unele masuri legate de deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Ulterior, proiectul a fost aprobat. Cei care au platit deja contribuțiile de sanatate vizate…

- Intre tablourile, lingourile și banii gasiți intr-unul dintre locurile in care cel supranumit „creierul Guvernului Dancila” iși ascundea averea a fost gasit un pașaport expirat emis pe numele lui Darius Valcov Libertatea a obținut fotografia in care apar banii din șpaga ai lui Darius Valcov: 1,3 milioane…