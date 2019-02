Revolut angajeaza peste 200 de persoane in urmatoarele 6 luni: ce posturi are deschise pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit bilanțului intocmit de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad, anul trecut, prin punctele de trecere ale frontierei (P.T.F.) aflate pe teritoriul județului nostru au trecut peste 8.200.000 de persoane și 3.400.000 de mijloace de transport. Așa cum era de așteptat, cele mai…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat in urma anuntului lui Tudorel Toader in care zicea ca a pregatit o ordonanta de complete nelegal constutuite, ca acesta ii ofera lui Dragnea garantia ca va scapa de condamnarea in dosarul Referendumul. ”Tudorel Toader ii ofera lui Liviu Dragnea garantia…

- Un numar de 4.688.813 pensionari era inregistrat la finele lunii noiembrie 2018 in Romania, in crestere cu 2.504 persoane fata de luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Romania ocupa in acest an locul 3 in Europa la productia totala de cereale, cu 31,890 milioane tone, si locul 4 la productia de griu, cu 10,247 milioane tone. La porumb, cu o productie de 18,9 milioane tone, si la floarea soarelui, cu 3,3 milioane tone, Romania se afla pe primul loc in Europa.

- Poate doar in filmele SF ne-am fi imaginat ca oamenii vor fi angajați de roboți. Imaginația a devenit insa realitate, pentru ca deja de aceasta sarcina se ocupa Dora, primul robot care angajeaza. Este folosit de o companie de recrutare din Romania și a angajat deja aproape 25.000 de persoane. Dora este…

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…