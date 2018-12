Stiri pe aceeasi tema

- }n urmE cu cateva zile, Cristian Boureanu ajunsese din nou in fata instantei judecEtorexti. Afaceristul a mers sE dea declaratii in dosarul in care este acuzat cE a bEtut un politist. AstEzi insE, judecEtorii au decis ca Boureanu sE fie scos de sub control judiciar. DupE loviturE dupE loviturE, pe strada…

- Un tanEr in varstE de 38 de ani, pe nume Florin Frimu, a fost gEsit mort, injunghiat, intr-un apartament dintr-un bloc aflat pe Aleea Diham, acolo unde locuia, cu chirie. DupE ce vecinii au auzit urlete xi tipete, din ce ce in mai puternice, au sunat la 112.

- Emilia, fostE concurentE la "MireasE pentru fiul meu", a venit sE-i impresioneze pe juratii de la "Chefi la Cutite", dar s-a lEsat cu dezvEluiri xocante. Fosta concurentE a venit insotitE de bErbatul pe care l-a cunoscut in show-ul matrimonial. Ea a inceput sE gEteascE in emisiune, iar acum a venit…

- Au trecut cateva decenii de la moartea lui tefan BEnicE Senior, moment care a lEsat o ranE adancE in cultura Romaniei. Fiul marelui actor, tefan BEnicE Jr., nu l-a uitat niciodatE pe pErintele sEu, cEruia i-a adus astEzi un omagiu.

- Mara BEnicE a trEit o experien:E traumatizantE astEzi, dupE ce fiul sEu a fost lovit de o profesoarE, chiar in clasE. Jurnalista este hotEratE sE i"i facE dreptate, iar profesoara sE plEteascE pentru cele fEcute.

- Zilele trecute, Maria Constantin i"i anun:a fanii cE se lupta cu ni"te probleme de sEnEtate. IatE cE, nici panE in ziua de astEzi, nu a scEpat de acestea. Artista a venit la Antena Stars pentru a vorbi despre diagnosticul medicilor, incE vizibil bolnavE.

- }n edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, Gabriela Cristea a scEpat porumbelul! Frumoasa moderatoare de televiziune a dat din casE "i le-a spus tuturor care sunt condi:iile in care Tavi Clonda poate beneficia de petrecerea burlacilor.