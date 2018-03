Stiri pe aceeasi tema

- Studiile prezentate in Business Insider sugereaza ca oamenii nu sunt de fapt capabili de a face mai multe lucruri in același timp, iar cu fiecare notificare care o primim, ne intrerupem procesul de lucru pentru a ne concentra pe telefon, scrie antena3.ro. Acest obicei este daunator, iar cercetariile…

- Cele doua minore care au fost date disparute din municipiul Campina au fost gasite in Ploiesti, la locuinta unei cunostinte a uneia dintre ele. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, marti, ca cele doua fete de 12, respectiv…

- Liderul Partidului National Liberal a avut un discurs halucinant in timpul Conferintei de duminica, declaratiile sale fiind parca inspirate de celebrii "Portocala" si Onea de la Ploiesti. Pe un ton rastit, Orban le-a ordonat primarilor PNL din tara sa dea cu parul in presedintii de Consilii Judetene…

- Ca stirile false se raspandesc mai repede decat cele adevarate se stia, insa rapiditatea cu care "fake news-urile" ajung la foarte multi oamewni i-a uimit pe cercetatorii de la MIT care au realizat un studiu urias pornind de la peste 130.000 de stiri care au fost distribuite in ultimii 12 ani pe Twitter.…

- Ies la iveala imagini interesante din sediul DNA Ploiesti. Un demnitar roman plange in hohote atunci cand da o declaratie de recunoastere in fata procurorului. Este vorba despre fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, conform RTV. Totul s-a intamplat la sediul DNA Ploiesti,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a reprezentat mai mult timp un pericol pentru comunitate. Acesta, știind ca este infectat cu HIV, a incercat sa corupa mai mulți minori. Din fericire, barbatul a fost reținut de autoritați și s-a ales cu mandat de arestare pentru 30 de zile. Acesta este acuzat…

- Desemnarea unei tinere metise pentru a o incarna pe Ioana d'Arc la sarbatoarea anuala care o are in centru pe eroina nationala a francezilor a declansat pe retelele sociale o avalansa de comentarii rasiste, scrie AFP.

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- Recent am relatat despre Mad Marketers Conference, consacrata marketingului online: promovare pe Facebook, Instagram, Youtube, precum si crearea contentului de calitate. Sase speakeri din cinci tari, inclusiv fostul redactor-sef al Adme.ru, autorul unuia dintre cele mai populare bloguri pe Instagram…

- Recent am relatat despre Mad Marketers Conference, consacrata marketingului online: promovare pe Facebook, Instagram, Youtube, precum si crearea contentului de calitate. Sase speakeri din cinci tari, inclusiv fostul redactor-sef al Adme.ru, autorul unuia dintre cele mai populare bloguri pe Instagram…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- NEWS ALERT Laura Codruta Kovesi: Nu am motiv sa-mi dau demisia. Acest atac vizeaza ingenuncherea statului roman La trei zile de la izbucnirea scandalului din jurul DNA, Laura Codruta Kovesi da primele explicatii publice. Procurorul sef al DNA a declarat, miercuri, ca, dupa condamnarea in prima instanta,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Peste 2 200 000 de utilizatori sunt inregistrati pe retelele sociale Facebook si Odnoklassniki in Moldova. Stim ca iti este important sa fii mereu in contact cu prietenii, la curent cu toate noutatile si sa impartași cu cei dragi prin retele sociale cele mai frumoase momente din viata ta. De aceea,…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in Ploiesti, pe strada Barcanesti. Potrivit ISU prahova, au fost implicate un autoturism si un scuter, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau pe scuter, fiind doi tineri in varsta de 17 ani. Cei doi au…

- Este cu mult mai dificil sa rezisti tentatiei de a verifica actualizari in retele de socializare, cum ar fi Facebook si Twitter, decit sa renunti la alcool si tigari. Concluzia apartine oamenilor de stiinta de la Scoala Economica Superioara pe linga Universitatea din Chicago (University of Chicago Booth…

- Patru din zece copiii cu virsta de 10 ani au conturi pe retelele de socializare, iar aproape 9% dintre adolescentii de 14 si 15 ani au expediat in ultimul an fotografii sau clipuri video in care erau goi sau cu anumite parti ale corpului dezgolite. Sint rezultatele unui studiu efectuat de Centrul Internațional…

- In Republica Moldova, patru din zece copii cu varsta sub zece ani au deja un cont pe rețelele sociale, iar doua treimi dintre copiii cu varsta cuprinsa intre 12 și 15 ani acceseaza zilnic Internetul.

- Surpriza! Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda“, decreteaza finantatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial…

- In era digitala, casniciile se pot termina cu ușurința. Tehnologia ne ofera, prin intermediul rețelelor de socializare, posibilitatea de a interacționa cu ușurința cu persoane necunoscute, sau cu foști parteneri, iar unele gesturi pot starni gelozie, fiind considerate o forma de infidelitate.

- Primaria Municipiului Bucuresti a decis sanctionarea conducerii Circului Metropolitan, dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu tigri si un leu tinuti afara, in custi fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Veste buna din partea administratiei ploiestene. Viceprimarul Cristian Ganea a anuntat semnarea contractului pentru extinderea retelei de canalizare in cartierele Mimiu, Albert, Buna Vestire si Eroilor-Rudului. "Sunt bucuros sa va informez ca astazi, marti, 23.01.2018, am semnat, in cadrul Acordului…

- Telefoanele mobile și pierderea timpului în mod repetat pe rețelele sociale pot contribui la starea accea de nefericire a adolescenților, au indicat niște noi cercetari facute de specialiști. Cercetatorii au spus ca tinerii care au obiceiul sa joace jocuri pe calculator, sa-și…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Florin Vida, "politistul infierbantat", a schimbat numeroase SMS-uri cu doua minore din Liceul Agricol Salonta. Adolsecentele de 15 ani nu au mai putut rezista presiunii si au povestit parintilor faptul ca sunt hartuite de Florin Vida.

- Un oficial al Facebook a spus luni ca nu poate garanta ca retelele sociale sunt bune pentru democratie, dand insa asigurari ca incearca tot ce poate pentru a stopa amestecul Rusiei sau al altor actori in alegeri, scrie agentia Reuters, ...

- Caz socant la Cugir, in judetul Alba. Un antrenor de tenis in varsta de 52 de ani a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de viol. Victima acestuia este o minora de 11 ani pe care o antrena.

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Internetul are si parti bune, care merita apreciate, caci a facut viata sa fie mult mai usoara, oferindu-ti posibilitatea sa afli tot felul de informatii utile si interesante doar la un click distanta. Insa, dincolo de acest aspect, iti poate afecta atat sanatatea, cat si calitatea vietii. Iata care…

- Hilde Brandl, presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri liberali din Bucuresti, ii acuza pe cei din PSD ca apeleaza la autoritatile publice pentru ca persoanele care promoveaza manifestatii pe retelele sociale sa fie sanctionate. Potrivit liderului PNL, asemenea practici mai sunt intalnite in regimuri…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean Timis efectueaza cercetari in doua dosare penale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de instigare publica pe retelele sociale. ''In luna decembrie…

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Știrea privind raspunsul dat de Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției din Romania a fost publicata pe site-ul evz.ro de redactorul responsabil de domeniu, un om cu o indelungata experiența. Autorul și-a bazat materialul pe sursele sale și a susținut, și susține in continuare ca, in cateva…

- Incepand de miercuri, in Germania a intrat in vigoare o lege pe baza careia retelele sociale pot fi amendate daca nu elimina postarile care instiga la ura, asa numitul "hate speech", informeaza Engadget .

- Ultimii zece ani au insemnat pentru internet cea mai dura perioada de reglementare din toata istoria sa. Aparitia retelelor sociale si a normelor care trebuiesc respectate in online au dus la disiparea notiunii de libertate de exprimare, fapt care nu mai este de mult o surpriza.

- Zeci de prieteni ai lui Sergiu Curca, tanarul cantareț de muzica populara care s-a sinucis luni, au postat mesaje de adio pe contul de Facebook al solistului.Citeste si: Avocatul lui Radu Mazare, primele declaratii dupa ipoteza ARESTARII in lipsa a fostului edil "Sergiu Curca, nu pot…

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP.

- Companiile Facebook și Twitter se pot confrunta cu sancțiuni din partea Londrei daca refuza sa coopereze cu Parlamentul britanic in investigația privind posibilul amestec al Rusiei in referendumul privind Brexit, a avertizat șeful comisiei parlamentare pentru cultura, mass-media și sport Demian Collins,…

- Un fost executiv din cadrul companiei Facebook spune ca se simte „extrem de vinovat” din cauza muncii pe care a depus-o pentru „instrumentele care distrug bazele modului în care functioneaza societatea”. Acesta se alatura unui grup din ce în ce mai mare…

- In rețelele sociale se discuta intens despre experimentul barbar prezentat marți, 19 decembrie, de catre vicepremierul rus Dmitri Rogozin președintelui sirb Alexander Vucic, care a vizitat Moscova saptamina aceasta. In cadrul proiectului rusesc de ”respirație lichida” a fost prezentat un experiment,…

- Dupa multiplicarea ”provocarilor” periculoase pe retelele sociale, ultima gaselnita pare chiar inovensiva. Adica iti bagi fata in zapada proaspata, ca si cum ti-au lua amprenta figurii, apoi imortalizezi rezultatul cu un selfie, pardon, ”snowfie”. La vara or incerca cu noroi? In ultimele zile, sute…

- Prevazut sa troneze cel putin o luna in Piazza Venezia din centrul capitalei Italiei, molidul rosu, cu o inaltime de 21 de metri (potrivit site-ului Wantedinrome.com), a dat rapid semne de uscare, iar coroana sa "obosita" a devenit tinta ironiilor pe internet. "Pomul de Craciun din Roma este uscat,…

- Zeci de conturi de pe retelele sociale "legate de Rusia" a efectuat o campanie care a urmarit "amplificarea" impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, afirma un centru britanic de cercetare, intr-un raport publicat luni si citat de AFP.

- Licentiatorii de marci comerciale se lupta sa tina pasul cu utilizarea retelelor sociale ca instrument de publicitate in afaceri, insa pe masura ce tehnologia avanseaza, se schimba si prevederile contractului de licenta de marca. 0 0 0 0 0 0