- Un batran in varsta de 81 de ani din Constanța a sunat ieri, in jurul orei 15.50, a sunat la Secția 5 de poliție din oraș pentru a reclama faptul ca a fost victima unei agresiuni. Cel care l-a snopit in bataie a fost chiar nepotul sau, un barbat in varsta de 41 de ani, a notat replicaonline.ro! Polițiștii…

- In plina criza a gunoaielor care sufoca Roma, o romanca in varsta de 34 de ani risca sa fie amendata dupa ce a facut curatenie in fata blocului unui batran pe care il ingrijeste. Gabriela, o romanca angajata ca ingrijitoare a unui batran italian in varsta de 74 de ani, a intrat in atentia autoritatilor…

- Preotul sucevean Anton Bisoc, in varsta de 98 de ani, din satul Voievodeasa, comuna Sucevița, cel mai batran preot din Diaceza de Iasi, i-a oferit Papei Francisc, sambata, 1 iunie, la Iasi, o lumanare aprinsa. Parintele Anton Bisoc a petrecut 70 de ani ca slujitor al lui Dumnezeu si a dorit sa fie ...

- Cand poți fi mai in varsta decat prevede legea, poți deveni mai viral decat pare sa iți permita varsta.... Mai exact, filozoful Mihai Șora, in varsta de 102 ani, a scris ieri pe rețelele de socializare un mesaj inedit catre Tarom - "roboțelul" nu ii permite sa se

- O romanca in varsta de 52 de ani a fost arestata in Austria pentru ca a pacalit un batran in varsta de 79 de ani. In trei ani, femeia a facut in așa fel incat l-a "deposedat" pe respectivul de 78.000 de euro. Romanca l-a intalnit pe austriac in parcarea unui centru comercial din Vorarlberg, a notat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus ieri trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a doi tineri, R.A.P., in varsta de 20 de ani, si B.I.G., in varsta de 19 ani, ambii cercetati pentru savarsirea infractiunilor de „omor” si „talharie calificata”.