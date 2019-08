REVOLTĂTOR: Polițistul 112 rămâne NEPEDEPSIT în ciuda morții victimei Șansele ca operatorii 112 care nu au depus suficient efort pentru identificarea locației Alexandrei sa scape nepedepsiți sunt destul de mari. O arata un caz similiar, din Timiș, unde un polițist a refuzat sa trimita echipaj unui barbat taiat cu drujba. Cand a auzit ca ușa de la locuința ii este taiata cu drujba, omul […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Șansele ca operatorii 112 care nu au depus suficient efort pentru identificarea locației Alexandrei sa scape nepedepsiți sunt destul de mari. O arata un caz similiar, din Timiș, unde un polițist a refuzat sa trimita echipaj unui barbat taiat cu drujba.Cand a auzit ca ușa de la locuința ii…

- Cauza morții Alexandrei nu e mâna acelui om. Omul ala e o simpla unealta, daca vreți. Cauza reala a morții ei e corupția. Sistemul din ultimii 25 de ani a creat condițiile ideale pentru ca un psihopat sa poata lua viața Alexandrei și înca patru. Dar sunt, cu siguranța, mult mai multe…

