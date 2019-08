Revoltător: Poliţişti indiferenţi lângă o minoră, victimă a unui viol Un caz de o gravitate extrema in care sunt implicati doi politisti a avut loc la Galati. In timp ce o minora, victima a unui viol, statea pe trotuar plina de sange, politistii raman indiferenti in masina la cativa metri de fata. Trecatorii au intervenit revoltati si i-au filmat pe politisti ramanand pasivi in masina, The post Revoltator: Politisti indiferenti langa o minora, victima a unui viol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

