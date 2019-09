Stiri pe aceeasi tema

- Este concluzia la care a ajuns Inspectia Judiciara dupa ce a demarat un control tematic la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. Inspectorii au depistat ca in perioada 2018 - 2029 au fost nesolutionate mii de dosare penale.

- Imagini in care un procuror din Timis transmite live pe Facebook in timp ce conduce autoturismul personal au creat indignare pe reteaua de socializare. Procuroarea da un adevarat recital in timp ce se afla la volan. Prinsa de ritmurile maramuresene, canta si aplauda frenetic, in timp ce pe scaunul din…

- Un caz de o gravitate extrema in care sunt implicati doi politisti a avut loc la Galati. In timp ce o minora, victima a unui viol, statea pe trotuar plina de sange, politistii raman indiferenti in masina la cativa metri de fata. Trecatorii au intervenit revoltati si i-au filmat pe politisti ramanand…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie pentru procurori au dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta, a anuntat, miercuri, Inspectia Judiciara.

- Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul privind mitingul din 10 august pe motiv ca ar fi fapte ce tin de securitatea nationala, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Declinarea vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei. Procurorii DIICOT au solicitat, de la secția…

- Procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe Darius Valcov pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce a publicat pe Facebook protocolul secret SRI-PICCJ. Valcov a fost pus sub acuzare inca din…

- Procurorii CSM au decis, marti, delegarea Oanei Schmidt-Haineala in functia de procuror-sef adjunct DIICOT incepand cu data de 1 iulie, pana la ocuparea functiei in conditiile legii, insa perioada nu trebuie sa depaseasca 6 luni. Funcția este ocupata, pana la acea data, de procurorul Ioana Albani. „Sectia…