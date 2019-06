Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a decis vineri reluarea finalului judecatii in dosarul privindu-i pe cei supranumiti "Bonnie si Clyde ai Estului", ungurii Varga Sandor si Turi Emese, care au jefuit mai multe case de amanet, condamnati in prima instanta, la Tribunalul Hunedoara, la 15 ani de inchisoare…

- Varga Sandor si Turi Emese, supranumiți și ”Bonnie si Clyde ai Estului”, cuplul care au comis jafuri și crime pe teritoriul Romaniei și al Ungariei, au caștigat, vineri, 21 iunie, apelul la Curtea de Apel Alba Iulia. Magistrații instanței superioare, au admis apelurile celor doi inculpați, impotriva…

- Dupa un raport cat un dosar penal, judecatoarea Andrea Anamaria Chis, schimbata din functia coordonator al unui proiect pe fonduri europene pentru incalcarea prevederilor legale, a pierdut si actiunea prin care solicita intantei anularea deciziei presedintelui CSM. Judecatorii Curtii de Apel Suceava…

- Sapte din cei zece membri ai Sectiei pentru Judecatori din Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat marti ca magistratul Damian Dolache sa fie mentinut in functia de judecator la Curtea de Apel Bucuresti. Asta dupa ce acesta fost condamnat in luna martie la 10 luni de inchisoare cu suspendare…

- Curtea de Apel Alba Iulia a ramas in pronunțare in procesul in care avocatul lui Augustin Lazar a cerut incetarea procesului in care acesta a contestat propunerea de revocare din functie, motivand ca a incetat calitatea clientului sau, prin pensionare.Potrivit purtatorului de cuvant al Curții…

- Exista reglari de conturi ce nu par sa se duca doar intre mafioți, ci și in randul procurorilor. Un procuror DNA e acuzat ca a instrumentat dosarul dușmanului soției sale, un altul este inregistrat cand se lauda ca a așteptat zece ani sa se razbune pe cel care l-a injurat de mama. Procurorul…

- Un elicopter s-a prabusit pe raza comunei Sapanta, judetul Maramures, iar pilotul a fost gasit mort. Procurorii au deschis un dosar penal in acest caz, existand suspiciuni ca aparatul de zbor ar fi fost folosit pentru traficul de tigari din Ucraina, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Presedintele Curtii de Justitie a UE a decis ca primele trei sesizari trimise de instantele din Romania sa fie conexate si sa fie judecate cu prioritate, au declarat surse din magistratura pentru Ziare.com. Este vorba de solicitarile transmise de Tribunalul Olt, Curtea de Apel Pitesti si Curtea…