- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat, marți, decizia definitiva in urma judecarii in apel a dosarului penal in care Alexandru Marza, fostul patron al clubului Habitat și Matei Coman au fost judecati pentru savarsirea unor infractiuni in legatura cu traficul de droguri (cannabis). Cei doi au fost pedepsiți…

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Curtea de Apel Alba Iulia a condamnat doi cetațeni italieni la inchisoare cu suspendare și plata unor daune de aproximativ 20.000 de euro (puțin peste 90.000 de lei) catre bugetul de stat, pentru evaziune fiscala. Cei doi au primit cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de incercare de…

- Curtea de Apel Cluj a respins apelul inaintat de turdeanul Crișan Mircea Octavian, impotriva sentineți de 1 an de inchisoare cu suspendare, data de Judecatoria Turda, care ramane astfel definitiva. Read More...

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. -continua-

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Șoferul care a provocat, in august 2016, un accident mortal soldat cu decesul a doua persoane, soț și soție, in comuna Sancel, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Judecatoria Blaj a decis in 25 ianuarie 2018 ca inculpatul Mikloș Geza Alexandru, din Stremț, se face vinovat de comiterea infracțiunii…

- Petru Carebia, primarul PSD din localitatea Coșteiu, Timiș, a ramas fara „colecția” de ceasuri, dupa ce a fost pradat de hoți, sambata seara. El a facut plangere la poliție și așteapta ca oamenii legii sa identifice faptașii. Petru Carebia a fost condamnat in toamna lui 2017 la inchisoare cu suspendare.…