- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/2017, prin care s-au modificat mai multe articole din Codul Penal si care a generat proteste de amploare la inceputului anului 2017 si demisia lui Florin Iordache din functia de ministru al Justitiei, are toate sansele sa intre in vigoare inainte in mai putin…

- Dacian Ciolos prezinta documentul care dovedeste ca recursul compensatoriu a fost trimis spre aprobare in Parlament la initiativa lui Florin Iordache, pe cand acesta era ministru al Justitiei. Iordache a cerut in guvern ca recursul sa fie „adoptat de urgenta”. „Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie…

- Cei doi miniștri "negri" ai Justiției din epoca PSD-ALDE, Fliorin Iordache - cel care a "dat foc țarii" cu OUG 13 - și Tudorel Toader, autorul unui șir de "grațieri mascate", se paruiesc în scandalul

- Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a facu unele precizari legate de nominalizarile pentru portofoliile ministerelor pentru care președintele Iohannis a respins numirile facute de PSD: ”Vom trimite la Cotroceni aceeași lista, in care sa se precizeze foarte clar ca atat doamna Vasilescu…

- Ordonanta de Urgenta 92/2018 referitoare la modificarea legilor Justitiei a fost retrimisa, miercuri, pentru a doua oara, de catre plenul Senatului, pentru doua saptamani, Comisiei parlamentare speciale pe domeniul Justitiei. Comisia speciala a dat raport de admitere, cu amendamente, pentru OUG 92/2018,…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti, 4 decembrie, un raport pozitiv pe modificarile la Codul de Procedura Penala. Au fost 10 voturi pentru si 5 voturi impotriva.Dezbaterile au fost reluate pe proiectul intors de Curtea…

- Marți, Comisia condusa de Florin Iordache a decis eliminarea din Ordonanta de urgenta 92/2018 referitoare la modificarea legilor Justitiei a prevederii potrivit careia judecatorii si procurorii erau obligati sa se abtina de la manifestari defaimatoare la adresa celorlalte puteri ale statului. https://evz.ro/iordache-modificari-legile-justitiei.html

- Premierul Viorica Dancila a participat, sambata, si la parada organizata de 1 Decembrie de la Focsani, alaturi de aceasta fiind si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, deputatul PSD Florin Iordache, dar si ministrul Agriculturii, Petre Daea.