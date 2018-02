Stiri pe aceeasi tema

- "In urma analizei raportului Comisiei de cercetare disciplinara constituita la nivelul Liceul Tehnologic «Nicolae Teclu» Copsa Mica, Consiliul de administratie al institutiei a hotarat in sedinta din 29.01.2018 sa nu se aplice nicio sanctiune pentru doamna profesor diriginte", a anuntat Inspectoratul…

- „In ceea ce priveste situatia elevelor implicate in incidentul din 18.01.2018, Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, intrunit in sedinta din 29.01.2018, a analizat situatia si a votat aplicarea unei sanctiuni de mustrare scrisa si scaderea notei la purtare…

- Ultima achitare de rasunet incasata de DNA intr-un dosar a venit, pe 1 februarie, de la Curtea de Apel Constanța, care a pronunțat o decizie definitiva. Primarul din Tuzla, Resit Taner, trimis in judecata pentru santaj, de DNA Constanța, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel, sub acuzația de șantaj.…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Avand in vedere situatia de la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, din data de 18.01.2018, facem urmatoarea declaratie de presa in legatura cu desfasurarea cercetarilor: Domnul profesor de religie in cauza si-a dat demisia din functia de profesor, asadar, cercetarea disciplinara a acestuia…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, legat de criza generata in PSD și in guvern de tensiunile dintre premierul Mihai Tudose si ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ca “in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate“. “Daca in Olanda…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Aproape 4 ani și 8 luni. Atat a durat, doar pe fond, procesul in urma caruia Nelu Iordache, supranumit candva “Regele asfaltului”, a fost condamnat, vineri, pe 22 decembrie, la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, dar, prin ea, Tribunalul București a confirmat probele…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Parlamentarii USR continua sa boicoteze și sa blocheze orice activitate desfașurata in Camera Deputaților sau Senat pentru modificarea legilor justiției. Metodele parlamentarilor de la USR sunt diverse, de la proteste cu pancarte pana chiar la difuzarea de muzica la volum maxim in timpul lucrarilor…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Echipa de fotbal FCSB și-a aflat, luni, adversara din șaisprezecimile competiției europene Europa League, pe care o va intilni in luna februarie a anului viitor. Formația antrenata de Nicolae Dica va juca impotriva italienilor de la Lazio Roma, dupa extragerea ce a avut loc, luni, de la ora 14, la Lyon.…

- Cheltuielile gospodariilor au avut cea mai mare contribuție la creșterea economica din primele noua luni din acest an, respectiv de 6,1%, in condițiile in care consumul final s-a majorat cu 9,7%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Produsul intern brut a crescut cu 7%, in termeni reali,…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Cațiva protestatari au provocat incidente, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde au incercat sa blocheze activitatea de instalare a targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Protestatarii s-au adunat inca de dimineața pentru a impiedica amplasarea casuțelor din cadrul targului de Craciun.…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au informat sambata ca cetațenii romani care se aflau intr-un bloc incendiat, vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, in localitatea germana Bergkamen, sunt in siguranța. Datele de identitate și coordonatele de contact ale acestora au preluate de echipa…

- Stela Popescu a murit. Marea actrița a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Actrița Stela Popescu a fost gasita decedata, joi, la domiciliul sau, a declarat coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița, citat de Agerpres. “Acum 20 de minute (ora 15.56 – n.r.) a fost gasita decedata la…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Vremea va fi inchisa la acest sfarsit de saptamana, cu maxime cuprinse intre 4 si 13 grade Celsius. Ciclonul “Olaf” care ar fi trebuit sa ajunga in Romania in cursul zilei de sambata s-a stins si un alt ciclon, denumit “Peter”, il va inlocui, potrivit meteorologilor ANM. „Vremea va fi, in general, inchisa…

- Un lider extremist sarb, care a participat de partea separatistilor pro-rusi la conflictul din Ucraina și care a incercat sa spioneze obiective militare ale NATO in Romania, a fost prins de SRI și declarat indezirabil pe teritoriul țarii noastre pentru o perioada de 15 ani. Marți seara, purtatorul de…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Ministrul educației, Liviu Pop, afirma ca exista o discuție privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata “undeva in decembrie, poate februarie”. Intr-un interviu acordat Agerpres, Pop spune ca “deocamdata este o chestiune de discuții” și ca nu se va schimba nimic pentru…

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat, joi, emiterea unui aviz negativ in cazul proiectului Legilor justitiei, varianta trimisa spre analiza de catre Parlament. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi, dupa ce 11 magistrati au votat pentru avizarea negativa a initiativei…

- Președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative privind modificarea Legilor justiției, acuzandu-l voalat pe ministrul Tudorel Toader ca i-a indus in eroare pe oficialii…

- Grupul KMG International (KMGI) a anunțat obținerea unui profit net de 77,2 milioane USD in primele noua luni ale anului, pe fondul unei creșteri cu peste 28% a cifrei brute de afaceri pana la un nivel de 6,4 miliarde USD. In perioada similara a anului trecut, profitul net a fost de 12,3 milioane USD.…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…