REVOLTĂTOR! Director din primărie, spălat pe picioare în birou de o angajată In fotografie, este directorul Directiei de Patrimoniu cu un picior intr-un lighean si celalalt pe genunchii femeii de serviciu. Pe masa, se vad chiar si o sticluta de oja si acetona, ca si cand directorul s-ar pregati pentru pedichiura. Intrebat de jurnalistii Digi24 de aceasta situatie, directorul a explicat ca fotografia a fost facuta in urma cu doi ani. Angajata din imagine ar fi vrut sa-i bandajeze piciorul, dupa ce l-ar fi luxat la un meci de fotbal, iar in lighean era gheata. Directorul, care a mai fost cercetat de Comisia de Disciplina de doua ori in doi ani, va da din nou explicatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

