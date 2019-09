Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu avertisment Evomag, Studio Moderna, Jumbo, Ikea Romania, Cristian 76 Tour si Fan Curier Express, in urma numeroaselor reclamatii.

- Comercializarea in conditii stricte a produselor alimentare ramase la raft dupa terminarea unei campanii promotionale aduce castiguri consumatorilor, autoritatilor, producatorilor si comerciantilor, considera Federatia Romalimenta, intr-un comunicat transmis luni AGERPRES. Pozitia Romalimenta vine…

- Pozitia Romalimenta vine dupa ce Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a lansat, vineri, in consultare un proiect de ordin pentru informarea consumatorilor de catre operatorii economici cu privire la continuarea comercializarii produselor ce au facut obiectul campaniilor promotionale/vanzari…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a realizat o acțiune de control in Complexul Comercial Dragonul Roșu. Abaterile constatate au fost urmatoarele: deficiențe de informare la textile fara compoziție fibroasa in limba romana,jucarii fara avertismente in limba romana,lipsa marcajului…

- ALTEX apreciaza efortul noii conduceri a Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor de a imbunatații experiența de cumparare a clienților susținuta de intiativa de a discuta problemele intregului sector al comercializarii produselor in magazine sau online, prin invitația facuta principalilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor organizeaza o licitatie pentru analiza produselor petroliere pentru sediile din Bucuresti, Arad, Constanta, Baia Mare, Focsani, Galati, Oradea, Sibiu. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 28 august 2019, iar valoarea estimata a achizitiei…

- De la inceputul lunii iulie, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a infiintat, in perioada estivala, structura pentru protectia consumatorilor “Comandament Litoral 2019”. In perioada 3-10.07.2019, Comandamentul – structura subordonata direct Președintelui Autoritații Naționale…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, in perioada 10-21.06.2019, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice, inclusiv la comerțul online. In cadrul acțiunilor de control, au fost verificati 917 operatori economici,…