Stiri pe aceeasi tema

- Dupa declarața de presa data impreuna cu tatal Alexandrei Maceșanu, adolescenta dinsparuta din Caracal, unchiul ei, Alexandru Cumpanașu, și-a strigat revolta, pe pagina de Facebook. In ciuda tragediei ce a speriat o țara intreaga, femeile din Dobrosloveni continua sa se puna in pericol.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a lansat in spatiul public un nume care ar fi complicele de baza al lui Gheorghe Dinca, "Monstrul" din Caracal, pe care tot mai multe indicii il plaseaza intr-o retea de trafic de minore.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei ucise in tragedia de la Caracal, a lansat marti seara o teorie halucinanta privind o legatura intre criminalul Gheorghe Dinca si fostul consilier guvernamental Darius Valcov.FARA CUVINTE Inregistrarea AUDIO COMPLETA publicata de familia Alexandrei Maceșanu:…

- Imagini cu Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, in timp ce incerca sa scape de bijuteriile Alexandrei Maceșanu, au fost difuzate marți in premiera la Antena 3, imaginile fiind surprinse de camerele de supraveghere din municipiu.Imaginile sunt din jurul orei 8 dimineața. Dinca s-a indreptat…

- Ziarul Unirea REVOLTATOR-Alexandra, fata ucisa la Caracal le-a oferit polițiștilor absolut toate detaliile locației-RAPORT OFICIAL REVOLTATOR-Alexandra, fata ucisa la Caracal le-a oferit polițiștilor absolut toate detaliile locației-RAPORT OFICIAL Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, publica…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani din Dobrosloveni, județul Olt, despre care monstrul din Caracal a declarat ca a violat-o, apoi a ucis-o și i-a dat foc, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca familia acesteia deține mai multe discuții de pe Facebook in care un individ…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a atenționat politicienii sa nu profite de drama familiei sale, care a indignat o țara intreaga, pentru a-și face imagine. „Sa nu indrazneasca sa se urce pe Alexandra, pe cadavrul ei, pentru ca ma urc eu cu picioarele pe ei” a spus Cumpanașu. Unchiul…