- Scandalul falsurilor continua in Romania. Dupa cazurile medicilor, ale voluntarilor medicali si ale fizicienilor, inginerii au iesit in fata! Se pare ca Facultatea de Geodezie a Universitatii de Constructii din Bucuresti a trimis la munca 30 de ingineri falsi.

- Cazul italianului care s-a dat drept medic și a efectuat operații in Romania este doar varful icebergului. Dupa mediatizarea acestuia au ieșit la iveala și alte situații similare de impostori care se dadeu drept dentiști sau medici. Dupa domeniul sanatații a venit randul construcțiilor, caci, potrivit…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) anunta ca a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sanatatii. Documentul prevede ca partile vor comunica datele si informatiile in legatura cu dreptul de practica al medicilor, specialitatile si calificarile profesionale dobandite de medici, sanctiunile…

- Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a scos la inveala opt cazuri in care persoane neinstruite corespunzator practicau profesia de fizician medical in sistemul de sanatate din Romania....

- Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru fals material in inscrisuri oficiale, dupa ce reprezentantii unui birou de traduceri a depus o sesizare la Politie, prin care sustin ca au suspiciuni asupra autenticitatii unei diplome de licenta ce pare a fi eliberata de o facultate de medicina din Romania.

- Cazul medicilor falsi descoperiti in Romania i-a pus in alerta pe pacientii romani. Acestia sustin ca neincrederea in personalul medical a crescut in aceste zile, de cand a izbucnit scandalul italianului cu opt clase care opera pacienti in sistem privat.

- Europa se confrunta cu foarte multe cazuri de escrocherii legate de practicarea unor profesii. Scandalul pornit in Romania de la falsul chirurg italian, care a reusit sa profeseze fara acceptul Colegiului...

- Scandalul diplomelor false continua. Astazi, o comisie formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii și cel al Educatiei va merge la Universitatea de Medicina pentru a examina dosarele tuturor studentilor.