Comisari din cadrul CRPCR București-Ilfov au efectuat un numar de 30 acțiuni de control privind verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor in Piața Delfinului din București, informeaza ANPC.

In urma controalelor efectuate s-au aplicat 36 amenzi contravenționale in cuantum de 282.500 lei și 3 avertismente; s-a retras definitiv de la comercializare cantitatea de 1.034,765 kg și 12 l produse alimentare, in valoare de 24.732,975‬ lei și s-au oprit temporar de la comercializare 3.364‬‬ produse nealimentare in valoare de 105.127,4‬ lei. Motivele pentru…