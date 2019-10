Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca analiza comportamentala a lui Gheorghe Dinca, suspectul din cazul crimelor din Caracal, nu a fost finalizata inca, informațiile aparute pe aceasta tema in spațiul public fiind false. ”Referitor la informatiile aparute in spatiul public…

- Gheorghe Dinca a fost dus marti, in cadrul reconstituirii in cazul disparitiei Luizei Melencu, la marginea unei paduri situata la iesire din Caracal, unde a dus un sac de plastic de culoare neagra, zona fiind aceeasi in care au fost gasite oase umane si cenusa despre care suspectul a sustinut ca ar…

- Gheorghe Dinca va fi scos azi din sediul IPJ Olt, unde și-a petrecut noaptea, și va fi dus la reconstituirea crimei Luizei Melencu. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a omorat-o pe fata de 18 ani disparuta inca din luna aprilie. El i-a mai dus pe anchetatori in zona raului Olt, unde a spus ca ar fi aruncat…

- Luiza a fost gasita?! Anunțul facut de Poliția Romana in cazul Caracal. Luiza Melencu nu mai apare pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane. Tanara a figurat pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane pana miercuri. Conform informațiilor, Luiza disparuse din data de 14…

- Au trecut aproape 3 saptamani de cand Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, iar avocatul familiei Melencu face, din nou, declarații despre cele intamplate. Tonel Pop este de parere ca fetele ar putea sa fie in viața, pe undeva prin strainatate.

- DIICOT prezinta activitatile desfasurate de cand Serviciul Teritorial Craiova a fost sesizat pentru a face cercetari pentru trafic de persoane in legatura cu disparitia, in aprilie, a adolescentei Luiza Melencu, si ulterior de cand a preluat dosarul privind disparitia si uciderea Alexandrei Macesanu.…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…