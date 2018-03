Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Initiativei Civice "Romania 3.0ldquo;, fondata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, au organizat, la poalele Tampei, o conferinta regionala, cu participarea membrilor si simpatizantilor din mai multe judete, potrivit presei brasovene. Cel mai important punct de pe agenda de discutii…

- Modificari in statutul politistului care ii revolta pe multi dintre ofiteri. Agentii se tem ca daca noua lege se aproba vor putea fi controlati de sefi si mutati de la o structura la alta fara acordul lor. Sindicalistii spun ca se incearca si mai mult politizarea sistemului si eliminarea politistilor…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Cresterea permanenta a subventiilor, precum si a altor transferuri facute de la bugetul de stat, ne arata o administratie publica locala tot mai dependenta de centru, care nu reuseste sa-si asigure sursele de venit pentru acoperirera cheltuielilor, dar care nici nu se omoara cand vine vorba despre…

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare. "Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum", a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi ani, potrivit…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Cauzele avand ca obiect restituirea taxelor de poluare au determinat cresterea volumului de activitate in materie comerciala si de contencios administrativ si fiscal cu aproape 50%, potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 intocmit de conducerea Curtii de Apel Ploiesti. "In materie…

- Danezii sunt pe cale sa cheltuieasca cei mai mulți bani din ultimii 12 ani, dupa mai mult de cinci ani de dobanzi negative. Țara care domina clasamentul ONU al celor mai fericite popoare de la inființarea acestuia, in 2012, este din ce mai optimista, potrivit unui barometru al increderii consumatorilor,…

- Exista insa o serie de scenarii in legatura cu ceea ce se va intampla mai departe in cazul in care universitatea va pierde si actul va ramane suspendat pana la pronuntarea in procesul intentat UMF de catre Liga Studentilor „Universitatii Alexandru Iona Cuza" din Iasi. La momentul actual exista, raportat…

- Ar fi trebuit sa fie autorii unei misiuni top-secret de asasinare a liderului nord-coreean de atunci, Kim Ir-sen, in urma unui atac asupra reședinței lui. Dar „Unitatea 684” din Coreea de Sud, creata in 1968, dupa un atac dur al armatei Phenianului asupra palatului prezidențial de la Seul, nu a mai…

- Intr-un alt sondaj DC News, Steluța Cataniciu, deputata ALDE, a ieșit pe locul al treilea la capitolul politiciana anului. "M-am bucurat ca am prins podiumul. Inaintea mea erau alte doua doamne - Gabriela Firea și Lia Olguța Vasilescu", a spus Steluța Cataniciu la interviurile DC News Live.…

- Nemulțumiți de serviciile oferite de cei ”care aprind becul”, mai mulți consumatori au inceput o ”revolta”. Daca acum sesizarea este doar in mediul online, clienții nemulțumiți amenința cu mersul in instanța, daca nu li se remediaza problemele.

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE, spune presedintele PNL, Ludovic Orban. "In mediul privat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. "In mediul…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau a crescut, anul trecut, la 425.733 de pasageri, de la 414.676 in anul 2016 – conform datelor facute publice de Asociația Aeroporturilor din Romania. Creșterea a fost, insa, de numai 2,66% și plaseaza aeroportul pe poziția a șaptea…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Revolta în Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si în aceste conditii vor sta la serviciu doar între orele 8 și 16.

- Dupa ce le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la serviciu Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ca a fost aprobat un Ordin prin care, de la 1 februarie, se majoreaza salariile politistilor cu un procent intre 5 si 10 la suta.

- In tara cu cele mai putine firme la mia de locuitori din Europa, micile afaceri atarna de multe ori de un fir de ata. Pe multe dintre ele, haosul legislativ si fiscal le pot deraia, dupa cum arata datele Registrului Comertului, unde au crescut cu peste 8% cererile de insolvența. Problema este că…

- SIXT Group Romania a inregistrat anul trecut afaceri de peste 27 milioane euro, cu 10% peste nivelul din 2016, si mizeaza pe o crestere de 20% in acest an, cand urmeaza sa investeasca peste 20 de milioane de euro in toate diviziile sale. Compania are 4.000 de autoturisme in administrare…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Conflictul de munca ce paralizeaza de 12 zile activitatea gardienilor in inchisorile din Franta se indreapta spre solutionare, dupa ce principalul sindicat a acceptat vineri propunerea de acord inaintata de guvern, transmite AFP. Potrivit ministrului justitiei Nicole Belloubet, protocolul de acord…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului, informeaza Xinhua, care preia o relatare a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena. Luptele urmeaza sa inceteze…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu.…

- Miscarea dobanzilor din piata bancara se simte, deocamdata, doar in ratele la banca datorate de debitori, nu insa si in acumularile celor care economisesc in depozite. In consecinta, marjele de castig ale bancilor se rotunjesc, aspect explicat de economistii Bancii Transilvania. Pentru deponenti,…

- De la inceputul acestui an, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua…

- Economia Romaniei este supraincalzita, vulnerabila si instabila, iar atunci cand cresterea economica se va transforma in recesiune, deficitul bugetar se va tripla, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- Printr o scrisoare deschisa, Partidul Miscarea Populara Constanta, prin presedintele Claudiu Iorga Palaz, ii solicita deputatului UDMR de Constanta Antal Istvan Janos sa se delimiteze public fata de actiunile extremistilor maghiari. "Avand in vedere gestul provocator si agresiv prin care un grup de…

- Sedinta cu scantei la Melbourne: la intalnirea anuala a jucatorilor profesionisti, Novak Djokovic i-a poftit afara pe oficialii ATP si Australian Open, cerand tenismenilor sa formeze un sindicat separat si sa ceara mai multi bani. La intrunire au participat seful executiv al ATP, Chris Kermode, si directorul…

- Accidentele rutiere ar trebui tratate de guverne ca pe o problema de sanatate publica, astfel ca trebuie sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, potrivit Reuters. Transferul responsabilitatii pentru accidentele…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Feministele din Franta le acuza pe Catherine Deneuve si actritele care critica miscarea #Metoo si spun ca ele incearca sa reconstruiasca „zidul tacerii”. Catherine Deneuve si alte 99 de femei au semnat, marti, o scrisoare publicata in cotidianul Le Mondo, punand sub semnul intrebarii miscarea #Metoo,…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna.Cresterea…

- Masurile fiscale ale Guvernului au destabilizat intru totul econonomia Romaniei, lovind inclusiv in bugetele primariilor. Anul dezastruos 2017 a adus noi scumpiri, simtite direct de populatie. Printre ele se numara si mult mentionata taxa de salubritate, cunoscuta si ca “taxa de gunoi”.…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…

- ♦ Vestile despre economia Europei cu greu pot fi mai bune. l Cresterea din zona euro este cea mai puternica din ultimii sapte ani si este sustinuta de accelerarea activitatii economice din servicii si industria manufacturiera din toate economiile mari. Adica este o crestere sanatoasa. …

- Afacerile dumneavoastra depind de mișcarea produselor agricole din piața? Atunci, merita sa aflați ce s-a intamplat relevant in piața cerealelor in ultimul timp, pentru ca fiecare cifra da semnale importante care va pot inspira sau mobiliza. Avem „un deceniu de grane romanești“, așa cum și-a intitulat…

- Majorare substantiala a pretului la combustibil in Arabia Saudita. Litrul de benzina costa acum cu 127 la suta mai mult, adica echivalentul de 9 lei moldovenesti. Cu toate acestea, tariful ramane unul dintre cele mai mici din lume.

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018” si desfasurat la inceputul lunii decembrie releva faptul ca trei sferturi dintre romani considera cu lucrurile merg intr-o directie gresita.

- Consilierii locali se intrunesc maine, de la ora 10:00 intr-o ședința ordinara in care primul punct pe ordinea de zi este stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale pentru anul viitor.

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iași și a soției sale, gasiți morți in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca aceștia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Rezultatele…

- La data de 18 decembrie (ultimele date disponibile) pretul mediu de la benzinariile din Romania era de 5,16 lei pe litru, iar la motorina de 5,27 lei pe litru, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana. Care era situatuia la jumatatea anului?…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise incepand din acest weekend, stratul de zapada atingand deja 30 de centimetri. Societatea Teleferic Prahova anunta ca partiile Clabucet si Clabucet Sosire vor fi deschise din acest weekend. Stratul de zapada ajunge la 30 de cm, iar pe partia…