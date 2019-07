Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 52 de deținuți au fost uciși în cadrul unei revolte în închisoarea din Altamira, în statul brazilian Para (nord), au anunțat autoritațile locale, precizând ca 16 dintre ei au fost decapitați, scrie AFP."Este o confruntare între membri ai unor…

- Liderii miscarii de protest din Sudan au respins miercuri oferta de dialog a generalilor aflati la putere, intr-o tara scufundata in instabilitate dupa represiunea manifestantilor care a facut cel putin 108 morti cu incepere de luni, a raportat Comitetul Central al Medicilor Sudanezi, citat de AFP.…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite dupa ce o nava de croaziera a intrat in croaziera cu o ambarcațiune cu turiști care era ancorata in Veneția, Italia, a informat duminica presa italiana, citata de agenția Dpa, relateaza Mediafax.Citește și: Revolta in Germania la un centru de solicitanți…

- 19 persoane, dintre care 13 eleve de scoala primara, au fost ranite dupa ce au fost injunghiate de un barbat intr-o statie de autobuz de langa o gara in orasul Kawasaki, la sud de Tokio.

- Cel putin 23 de detinuti au fost ucisi în urma unei revolte într-un centru de detentie al politiei din vestul Venezuelei, a anuntat ONG-ul Observatorul închisorilor din Venezuela, relateaza dpa citat de Agerpres.Revolta a avut loc în localitatea Acarigua, din provincia Portuguesa,…

- O revolta declansata de membri ai organizatiei teroriste sunnite Statul Islamic (SI) s-a soldat cu 32 de morti intr-o inchisoare de maxima securitate din Tadjikistan, a anuntat luni Ministerul Justitiei al acestei tari din Asia Centrala cu peste o mie de cetateni alaturati fortelor jihadiste din Irak…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si 17 au fost ranite dupa ce au fost impuscate intr-o inchisoare din apropierea orasului Guatemala. Potrivit oficialilor, autoritatile au recastigat controlul asupra inchisorii, relateaza Reuters.