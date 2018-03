REVOLTA unui pesedist vechi: “PSD nu poate fi partidul unui singur om”

Stiri pe aceeasi tema

- "Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile. Eu unul, raman același! Imi pare rau ca a trebuit sa asistați la acest episod din istoria recenta a psd-ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am…

- Fostul ministru Nicolae Banicioiu vine cu o scrisoare dura, dupa ce a pierdut functia mult dorita in cadrul congresului PSD. Banicioiu sustine ca liderii partidului au dorit "un congres fara competiție si fara surprize , fara incredere si colegialitate". Social-democratul sustine, insa, intr-o scrisoare…

- 20 de județe din România nu sunt reprezentate la vârful partidului aflat la guvernare. Așa arata harta dupa Congresul social-democraților. În schimb, organizația Teleorman are cei mai mulți și cei mai importanți lideri.

- Peste 3.000 de delegați social-democrați au fost prezenți la Congresul Extraordinar al PSD de sambata, de la Sala Palatului. Dupa eveniment, pe rețelele sociale au aparut mai multe fotografii care surprind ce au lasat in urma lor membrii partidului. Cea mai incapere din Sala Palatului a gazduit, sambata, Congresul…

- Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care…

- Congresul PSD e marcat de scandal. Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, contracandidatii Vioricai Dancila la functia de presedinte executiv, nu au fost lasati sa vorbeasca in fata delegatiilor. "Sa ia organizatorii toate functiile", a rabufnit Banicioiu. In strada, protestatarii #Rezist au venit…

- 'Romania este un stat suveran, asa scrie in Constitutie, si as vrea sa nu uitam niciodata. In schimb, atunci cand oameni politici, sefi de institutii, oameni cunoscuti ai societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara, prin declaratii antiromanesti, prin actiuni servile, indreptate impotriva intereselor…

- 'Ultimul raport de tara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, insa nimeni de la PSD, nici la Palatul Victoria si cu atat mai putin de la partid, nu a catadicsit sa dea un raspuns la constatarile grave ale oficialilor europeni. Raportul…

- Horoscop Un partid al proletariatului are in programul lui de guvernare oferirea unui loc de munca fiecarui cetațean. Un partid muncitoresc nu admite șomajul, sau asistații sociali. Aceasta era platforma partidelor muncitorești, zise comuniste, din Franța și Italia anilor 60, au participat la guvernare,…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- Presedintele PSD Caras -Severin, Ion Mocioalca, a jucat teatru in urma cu mai bine de un an cand a organizat la Caransebes un asa-zis miting pentru sustinerea lui Sorin Grindeanu. Daca la inceputul lui 2017 Dragnea era vazut de majoritatea membrilor PSD Caras-Severin ca omul care isi bate joc de unul…

- Anul acesta, start-up-ul UiPath, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, planuieste sa mai deschida un centru de dezvoltare in Romania si va angaja cei mai buni ingineri de software din tara, potrivit CEO-ului Daniel Dines. „Am vazut ca business-ul functioneaza, iar in 2018 vom continua ce stim…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala, potrivit…

- “Am participat astazi la Conferința Organizației Județene a Partidului Social Democrat Giurgiu, care s-a desfașurat cu puțin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape. Romania si Bulgaria indeplinesc…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, responsabil pentru politica urbana a Uniunii Europene, se va afla in perioada 7-13 februarie, la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Acest…

- Administratia Prezidentiala a precizat pentru Romania TV ca seful statului se afla in perioada 3-10 februarie intr-o vizita privata in Germania si in Regatul Spaniei. De altfel, in urma cu cateva zile au aparut imagini cu cuplul prezidential la cumparaturi prin Munchen. Citeste si: Carmen…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Iohannis si Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea, intrebat in ce relatie…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- CS Universitatea Craiova incearca sa-l transfere pe fundasul Ionut Rada (35 de ani), care tocmai si-a reziliat contractul cu formatia italiana Fidelis Andria, din Serie C1. Clubul din Banie s-a despartit in iarna aceasta de doi stoperi croati, Niko Datkovic si Hrvoje Spahija, si vrea sa-si completele…

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, unul dintre cei mai vechi si apreciati jurnalisti, a pierdut lupta cu viata la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Vestea a venit ca un soc pentru toata lumea. Cauza decesului nu a fost facuta publica. A

- Șeful PMP, ex-președintele Traian Basescu, acuza PSD ca a propulsat persoane cu probleme penale și un ”analfabet” in noul Executiv condus de Viorica Dancila. ”Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea.…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a insistat pentru un punct de vedere al Pro TV legat de faptul ca Tudor Chirila, super-vedeta a postului, a devenit unul dintre ”purtatorii de drapel” ai celor care se gasesc in umbra protestelor antiguvernamentale, cel mai vizionat post TV din Romania…

- Consilierul județean Gabriela Brebeanu a criticat astazi, intr-o conferința de presa, decizia Guvernului ca, din luna martie, personalul TESA din spitale, respectiv cel tehnic, aprovizionare, economistii, IT-iști etc., nu vor mai beneficia de sporul de periculozitate, chiar daca lucreaza la spitalul…

- Naționala Romaniei și-a aflat astazi adversarele din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tot astazi s-a afișat și țintarul meciurilor. Selecționata noastra e in Divizia C, grupa 4, alaturi de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul meci il va juca pe teren propriu cu reprezentativa din Muntenegru. Partida…

- Filip Jianu s-a calificat in sferturile turneului de dublu pentru juniori de la Australian Open, alaturi de argentinianul Thiago Agustin Tirante. Perechea Jianu/Tirante a invins in turul 2 cuplul Thristan Boyer (USA)/Juan Manuel Cerundolo (Argentina), scor 6-2, 6-4. In sferturi, Jianu (16 ani) și Tirante…

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…

- Europarlamentarul Monica Macovei ii transmite o serie de intrebari președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a acceptat inca un premier al PSD. Macovei il intreaba pe Klaus Iohannis daca a luat in calcul faptul ca Viorica Dancila va acorda sprijin PSD pentru a trece Legile justiției. Citește…

- Deputata USR a spus acest lucru in contextul vizitei premierului japonez Shinzo Abe. [citeste si] "Premierul japonez Shinzo Abe a traversat jumatate de lume cu doua aeronave imense ca sa faca afaceri cu Romania. El a aterizat astazi la București cu o delegație de 30 de oameni de afaceri…

- Autoritațile vor sa inființeze in Buzau, cu 6 milioane de euro, un centru in care sa stocheze toate soiurile de legume, plante medicinale si aromatice, atat din tara, cat si din strainatate. Noua unitate va functiona sub coordonarea specialistilor de la Statiunea de Cercetare Legumicola Buzau. La sfarșitul…

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- Bogdan Chirieac: "Fundamental in acest moment este daca onorata conducere a PSD este dispusa sa lupte cu statul paralel sau sa se salveze ei, pe persoana fizica de statul paralel?" "Excepțional. A spus domnul Chirieac ceva de vis, aproape de perfecțiune, " a replicat imediat Mugur Ciuvica. …

- Ministrul Economiei, Gheorghe Simon, spune ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata in sedinta Comitetului Executiv al PSD, pentru ca el a fost numit in functie prin votul acestui for. El mai arata ca Romania "are nevoie de stabilitate si de o buna guvernare, pentru ca masurile…

- Gigantul suedez H&M, una dintre cele mai mari companii din retailul de moda, care s-a extins masiv in ultimii ani inclusiv in Romania, a fost acuzata de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite in care mesajul a fost considerat unul rasist. Reprezentanții H&M și-au cerut scuze la inceputul acestei…

- Lideri politici din partide ca PSD, ALDE, PNL si PMP au criticat dur rezolutia formatiunilor maghiare din Romania privind autonomia Tinutului Secuiesc, precizand ca nu pot sustine un asemenea demers.

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…

- Mesajul premierul Mihai Tudose cu ocazia trecerii in 2018 s-a bazat pe ideea de unitate si de efort comun al romanilor pentru prosperitate. Daca presedintele PSD , Liviu Dragnea si-a bazat programul pe promisiunile de prosperitate oferite de guvernare si coalitia la putere, Mihai Tudose nu pomeneste…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat pentru cele noi, cat și pentru cele vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit datelor principalului portal de anunțuri imobiliare de pe piața, solicitarile…

- Lotul olimpic de judo al Romaniei ne-a colindat din Japonia, acolo unde se afla in pregatire. Echipa se antreneaza de trei saptamani in Asia si urmeaza sa se intoarca acasa pentru a petrece sarbatorile in familie.

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Iți amintesc ca darul este gestul care poarta in sine dragostea ta pentru cel caruia oferi darul. Printr-o simpla, dar deloc ușor de realizat mișcare a gandului, poți transforma totul in dar: viața, profesia, toate lucrurile facute de tine la fiecare pas. Este luna decembrie, o luna a daruirii, cea…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…