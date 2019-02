REVOLTA procurorilor antimafia: Continuăm! Șeful DIICOT, Felix Banila, spune ca protestele anunțate cu o zi in urma de catre procurorii direcției continua. “Așteptam ca declarațiile ministrului Justiției la nivel de intenție sa se și materializeze”, a declarat, marți, pentru HotNews.ro, șeful DIICOT. DIICOT a anunțat cu o zi in urma un protest fara precedent – suspendarea activitații, incepand de astazi, timp de patru ore pe zi, pana in 8 martie, fața de Ordonanța de Urgența 7 de modificare a legilor justiției, considerand ca multe dintre articolele acesteia sunt neconstituționale. Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat marți, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

