Prezența ca șef al Consiliului de Administrație de la Spitalul Filantropia a Alexandrei Dobre, prietena Gabrielei Firea și fara nici o experiența in Sanatate, a devenit insuportabila pentru medicii și pe asistentele din cea mai mare maternitate a Bucureștiului. de Mirela Neag, Razvan Luțac și Catalin Tolontan Ei au ieșit pe holuri și stau așteptand sa discute cu directoarea tuturor spitalelor Primariei, trimisa de urgența de Gabi Firea la Filantropia ca sa medieze conflictul. Articolul aparut azi in Libertatea a adus la lumina o situație suportata in surdina de oamenii din spital, care il contesta…