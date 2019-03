Revoltă pe Internet după ce un băiat s-a lăudat că va fi tată la doar 11 ani Un caz provoaca o revolta in rețelele sociale, pentru ca un baiat de 11 ani a postat cateva fotografii in care sarbatorește sarcina prietenei sale, daca se poate spune așa.

Baiatul a scris in descrierea fotografiei publicata pe Instagram: "Tata deja te iubește". Imaginea a provocat o revolta foarte mare pe pagina de socializare și a atras atenția parinților care sunt direct responsabili pentru aceasta situație. Ei au spus ca este absurd ca parinții sa nu dea educație copiilor și sa le ofere atata libertate.

La varsta de 11 ani, corpul fetei este inca in dezvoltare iar o sarcina la aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

