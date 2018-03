Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de film BUZZ CEE, care se va desfasura la Buzau in perioada 2-8 iulie 2018, invita cineastii si distribuitorii de film din Europa Centrala si de Sud-Est (inclusiv Grecia,Turcia si Israel) sa isi inscrie productiile in sectiunile competitionale din cadrul festivalului pana la data de 7 aprilie…

- Emigratia la scara mare, mai cu seama a tinerilor, a lasat corpul cetatenilor intr-o stare defensiva si receptiv la un populism care provoaca un nou exod al talentelor. Altii vad o continuare cinica, prin alte mijloace, a vechiului sistem de conducere autoritara si auto-imbogatire - doar cu magazine…

- Vladimir Putin a fost confirmat masiv la conducerea Rusiei, duminica, 18 martie. Reinnoirea mandatului sau ii face fericiti pe unii dintre vecinii occidentali ai Federatiei. Iata o mica selectie a comentariilor publicate in presa, potrivit Rador.

- Doar 15,6% dintre millennials sunt de parere ca absolvenții de universitate din țara sunt pregatiți pentru viața profesionala. Cu toate acestea, 75% dintre studenții romani iși doresc sa-și continue educația post-universitara, comparativ cu 39% in Europa Centrala și de Est, arata raportul Deloitte Primii…

- Aproximativ 60% din populatia Uniunii Europene considera radioul ca fiind cea mai de incredere sursa de informare media, se arata intr-un raport al Uniunii Europene de Radio si Televiziune – EBU. Radioul este ascultat de 90% dintre europeni in fiecare saptamana, in medie, doua ore si jumatate pe zi.…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a fost. ''Oleg Pavlovici (Tabakov) a murit luni, la spital, in urma unei indelungate si grave…

- Decalajele economice intre judetele Romaniei s-au accentuat in perioada 2000 – 2014, iar intre regiunile din Europa Centrala si de Est (ECE) s-au redus, reiese dintr-un studiu al Consiliului de Programare Economica, publicat pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). „Intre judetele Romaniei a…

- Chef Roxana pregatește o gustare deliciosa. Un cheesecake cu napolitate. Deși pare complicat și rezultatul final e unul de excepție, desertul se pregatește rapid și poate sa fie servit in cel mult o ora.

- Daca Ludovic Orban nu s-ar fi retras din cursa pentru Bucuresti, poate castiga, iar Firea era acum doar Prima-Doamna la Voluntari. Daca PNL nu ajungea la balbele cunoscute, poate castiga alegerile generale, iar Dragnea era acum in Madagascar. Este o istorie contrafactuala care nu se va putea confirma…

- Principiile de munca ale lucratorilor delegati stabilite de reprezentantii Comisiei Europene, de presedintia bulgara si de Parlamentul European ingreuneaza firmele poloneze in concurenta peste granita. In opinia Confederatiei Lewiatan, noile prevederi pot contribui la scoaterea treptata a firmelor poloneze…

- Perioada de valabilitate a vizei anuale de exercitare a profesiei contabile a membrilor Consiliului Național al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) aferente anului 2017 a fost prelungita pana pe 31 martie, inclusiv. Masura a fost luata de Consiliul Superior al organizației…

- Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege total schimbat, care permite retragerea gradelor generalilor comunisti – reiese din documentele puse pe 1 Martie la dispozitie de Centrul Guvernamental Legislativ, potrivit Hotnews. Premierul Mateusz Morawiecki a anuntat ca guvernul a adoptat proiectul de…

- Fostul premier britanic John Major a afirmat miercuri ca politicienii ar trebui sa poata vota liber pentru a respinge orice intelegere negociata cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, avertizand ca planurile actuale sunt 'pentru a provoca o autovatamare economica a poporului britanic', relateaza…

- Pe DN 38, intre localitatile Agigea ndash; Negru Voda km 0 000 ndash; km 53 000 a fost instituita restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Masura a fost luata din cauza ninsorii si a viscolului puternic ce determina vizibilitate foarte redusa.…

- Multi oameni sunt uimiti de turnura eurosceptica pe care a luat-o Europa Centrala. In definitiv, in ultimele doua decenii, regiunea a cunoscut o dezvoltare economica solida. Banii de la Bruxelles au curs din abundenta, ajutand la transformarea infrastructurii. Niciodata nu a fost Europa Centrala mai…

- Centrul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de cms.sef Danil Zepisi, inspectorul sef al IPJ Dambovita. Seful Politiei Dambovita a prezentat programele de prevenire a criminalitatii elaborate la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.Potrivit oficialului…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Elevii unei școli generale din Timișoara se vor muta in containere. Masura a fost luata din lipsa spațiilor de clasa. Primele astfel de containere au ajuns, marți la Școala Generala 30 din cartierul Soarelui.

- Senatorii din comisiile reunite au dat aviz pozitiv marti unor proiecte de lege propuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir, care pevad limitarea dobanzilor la credite. Potrivit amendamentelor depuse, dobanda anuala efectiva (DAE) va fi limitata la de 2,5 ori dobanda legala pentru credite ipotecare, iar…

- Reprezentativa Romaniei a cedat jenant in fata nationalei Spaniei, scor 10-22 (3-13), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid. Dupa acest esec total nescontat, tricolorii mai pastreaza doar sanse teoretice de a accede la Cupa…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Probele biologice pentru testarea alcooolemiei, in cazul soferilor, vor trebui procesate, din iunie, exclusiv cu un dispozitiv special care trebuie sa se afle in dotarea tuturor Serviciilor IML din tara, scrie romaniatv.net. Masura este impusa de decizia comuna a Institutului de Medicina Legala Mina…

- Hanner Romania implementeaza schimbari de management, ca urmare a noii dinamici a portofoliului companiei și a evoluției echipei pe piața locala. Compania a finalizat recent vanzarile pentru THE PARK, un proiect rezidențial cu 460 de apartamente, o investiție in valoare de peste 40 milioane de euro.…

- „Strategia universitatii este aceea de a sustine orice coleg care doreste sa fie promovat si care, in mod evident, indeplineste conditiile minimale nationale si, suplimentar, pe cele ale universitatii noastre. Fiindca traim intr-un mediu impredictibil din punct de vedere legislativ, si in 2016, si anul…

- Totodata, Raluca Turcan a afirmat, in conferinta de presa de la Sibiu, ca PNL propune coalitiei guvernamentale o serie de masuri, in vederea "restabilirii echilibrului si a unui punct zero". Aceste masuri sunt respingerea in Parlament a ordonantei de urgenta 4, "care a produs aceasta discriminare…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Autoritati publice locale, oameni de afaceri, fermieri si reprezentanti ai mass-media locale au fost prezenti astazi, 7.02.2018, la Caravana de informare, organizata de Asociatia “Consortiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cilnaului- Buzau, care a avut loc, in sala Consiliului Local- Vadu Pasii.…

- Vesela si tacimurile fabricate din plastic vor fi interzise in Franta. Astfel, autoritatile franceze au aprobat o lege prin care vor interzice, incepind din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite de plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva…

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Acesta este motivul pentru care presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica.

- Vesela si tacamurile din plastic vor fi interzise in Franta. Autoritatile franceze au aprobat o lege, prin care vor interzice, incepand din anul 2020, utilizarea veselei de unica folosinta – farfurii, pahare, furculite sau cutite din plastic. Masura luata face parte din lupta impotriva efectelor…

- Tot mai mulți turiști din Ungaria aleg Romania pentru zilele de vacanța. Destinațiile lor preferate sunt cele din Vestul țarii, in special stațiunile și orașele balneoclimaterice. Platforma de rezervari online HotelGuru.ro a inregistrat o creștere a numarului de turiști maghiari care aleg sa iși petreaca…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive. "Se constata…

- Formularul 600: aproape 30.000 de romani au depus controversata declaratie Pana in prezent 28.500 de romani cu venituri din activitati independente, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, au depus Formularul 600. Formularul 600 - Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza…

- De sambata, painea nu mai este subventionata in Iordania, iar preturile au crescut cu 60-100%, informeaza Reuters. Pentru "pitta" (lipie) albă, preţul a urcat de la 0,25 dinari la 0,4 dinari kilogramul (1 dinar = 1,13 euro), potrivit Agerpres. Preţurile sortimentelor de pâine…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce în cloud cu același nume, cu clienți precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart și-a anunțat recent intenția de a deschide un birou la București ca prim centru regional pentru extinderea în Europa Centrala și de Est. Biroul va…

- Indemnizația unica acordata la nașterea copilului a fost majorata cu 345 lei și va constitui 5645 lei. Majorarea a fost aprobata in cadrul ședinței de astazi a Cabinetului de miniștri. Indemnizația se va achita pentru copiii nascuți incepind cu 1 ianuarie curent. In acest sens, in Bugetul de stat pentru…

- Mai mult de jumatate din efectivele de politisti din judetul Suceava refuza sa raspunda la apeluri de urgenta cand sunt in timpul liber, iar situatia se repeta si in alte zone din tara, spun sindicalistii, potrivit digi24. Oamenii legii sunt suparati pentru ca statul le a taiat sporul pe care il primeau…

- IT-istii cu studii medii (diploma de bacalaureat) care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti și ei de impozitul pe salariu, de la 1 februarie 2018, nu doar cei care au studiile superioare finalizate. Masura este cuprinsa in Ordinul nr. 1168/2017/492/2018/3024/2018/3337/2017…

- Ministerul Justitiei ia in calcul introducerea in legislatia penala a masurii supravegherii electronice pentru a reduce supraaglomerarea din penitenciare, decizie care ar urma sa fie luata de catre judecatori, dupa modelul pedepselor cu suspendare, arata Calendarul de masuri 2018 - 2024 pentru solutionarea…

- Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cei doi oficiali vor avea convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul delegatiilor, declaratii…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de plata si deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215)- Plati privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine si pachet…

- Franta vrea sa micsoreze limita de viteza pe sosele, pentru a reduce numarul de accidente rutiere. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula pe drumurile cu sens dublu, fara separatoare centrale, va cobori de la 90 la 80, de kilometri pe ora. Masura este aspru criticata de soferi. Șase…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Ministerul Afacerilor Strategice a publicat luni lista cu cele 20 de organizatii ai caror activisti nu vor fi lasati sa intre in Israel din cauza sustinerii lor pentru diverse boicoturi impotriva Israelului, ca metoda de lupta cu ocupatia. Masura este in acord cu amendamentul draconic la Legea Accesului…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Prima zi din 2018 aduce "revolutia fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata in conturi separate („split TVA”) si trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, potrivit Mediafax.Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- Atenție, șoferi! In vacanța de Craciun, traficul rutier din Romania va fi monitorizat cu sute de radare, dar si cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes si a intrat deja in functiune acum cateva zile.

- Fostul iubit al Annei Lesko, multimilionarul libanez Roger El Akoury, a dat lovitura anului pe piata pharma din Romania. "Domnul Sensiblu" este artizanul unei tranzactii ametitoare, de 400 de milioane de euro, prin care colosulA A&D Pharma, al cAƒrui principal acAionar este, a fost preluat de fondul…