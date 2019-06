Revoltă la Tbilisi din cauza prezenței unor deputați ruși în Parlamentul georgian Poliția din Georgia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea care a incercat sa patrunda cu forta in cladirea parlamentului din Tbilisi, transmite compania de radiodifuziune Rustavi2. De asemenea, s-a relatat ca forțele de ordine au facut uz de arme cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa protestatarii. Numarul ranitilor ajunge la circa 50 […] Citeste articolul mai departe pe reportervirtual.ro…

Sursa articol si foto: reportervirtual.ro

