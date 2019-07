Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…

- Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatiile de viol si trafic de minori. Intre timp, scanfandrii chemați sa ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat in apropierea casei lui Dinca, o valiza cu haine și ramașite dintr-un…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat de judecatorii ICCJ, in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Liderul PSD are de executat 3 ani și 6 luni de inchisoare. Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii…

- Revolta in randul tinerilor social-democrați dupa scorul rușinos obținut de PSD la europarlamentare! Gabriel Popa, vicepreședintele TSD, cere demisia lui Liviu Dragnea și spune ca este mandru de generația sa, care a dat un semnal extrem de puternic, acela ca nu poți conduce o țara ignorandu-ți poporul.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca votul la alegerile europarlamentare si referendumul national a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda, la 22.00, ora Romaniei si 7.00 ora locala, in sectia de votare nr. 18, cea mai indepartata sectie organizata peste hotare. Potrivit Biroului…

- Rectorul și prorectorul Academiei Poliție, dar și alți ofițeri de rang inalt, sunt in vizorul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru posibile fapte de instigare la șantaj, au declarat surse judiciare pentru Sursa Zilei. In dimineața zilei de joi, 23 mai, procurorii DNA au demarat o serie…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat vineri, 17 mai, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia și Malta din iunie, contand pentru preliminariile EURO 2020, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Printre cei in carți sa faca parte din lotul se regasește…

- Rares Bogdan, fost moderator de televiziune, om de afaceri, in prezent, politician liberal, cap de lista PNL pentru alegerile europarlamentare, neaga in postari publice datele oficiale ale Oficiului National al Registrului Comertului despre firmele in care este implicat el si familia sa, califica drept…