Revoltă într-o închisoare din Ucraina. Şapte angajaţi, răniţi Detinutii au 'atacat si ranit sapte angajati', incendiind un vehicul al pompierilor si mai multe incinte, a indicat intr-un comunicat serviciul penitenciarelor ucrainene, fara sa precizeze daca cei raniti erau sau nu gardieni ai inchisorii. La randul sau, un purtator de cuvant al politiei regionale, Ruslan Forostiak, a indicat pentru AFP ca 'aproape 500 de prizonieri s-au baricadat in baracile' din penitenciar. Ei au 'incercat sa preia sub control imobilul administrativ', dar fortele de ordine au pus capat revoltei, a asigurat pe Facebook seful adjunct al politiei nationale, Viaceslav… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

