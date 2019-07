Revoltă într-o închisoare din Brazilia: cel puțin 52 de morți Cel puțin 52 de deținuți au fost uciși în cadrul unei revolte în închisoarea din Altamira, în statul brazilian Para (nord), au anunțat autoritațile locale, precizând ca 16 dintre ei au fost decapitați, scrie AFP.



"Este o confruntare între membri ai unor facțiuni rivale. Doi gardieni au fost luați ostatici, dar sunt deja eliberați", a explicat o purtatoare de cuvânt a sistemului penitenciar din Para.



