- Cofetaria Savarina , situata in zona Materna, pe Calea Victoriei 102-104, s-a redeschis cu o noua infațișare! Practic, a fost schimbat tot interiorul, clienții fiind așteptați acum intr-un local modern și primitor. Read More...

- Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru masurile: – M3.2/6B „Servicii sociale imbunatațite in teritoriul Grupul de Acțiune Locala VALEA CLANIȚEI” – M3.3/6B „Integrarea minoritaților locale” in Eveniment / Share this:Click to share on Facebook (Opens in…

- Prin intermediul retelei de socializare Facebook, consilierul local Georgiana Sima a postat o fotografie in care se poate observa cum sala de asteptare a sectiei de pediatrie a fost vandalizata de catre beneficiari, desi cu doar o luna in urma fusese reamenajata de catre voluntarii de la TNL. Read More...

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni, iar sambata dimineata, la ora 10:00, a plecat spre Bucuresti, urmand sa parcurga urmatorul traseu: Primaria Otopeni – Baneasa – Piata Presei – Arcul deTriumf – Sediul ALDE – Sediul PSD – Piata Victoriei – Piata Romana – Piata Universitatii. Liderul si initiatorul…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Un videoclip postat pe rețeaua de socializare Facebook a facut furori in Campia Turzii. Practic, in imagini se vedea o echipa de intervenție in zona de sub pasajul de cale ferata (strada Laminoriștilor), care a pus o ”plomba” de asfalt adus cu punga! Read More...

- Rares Bogdan a reactionat dur pe Facebook, dupa publicarea imaginilor in care jurnalistul Malin Bot a fost ridicat de jandarmi din fața sediului PSD: "Se intampla in Romania! NU in Rusia, nici in Belarus, in Romania de azi.... Extrem de GRAV!"."Se intampla in Romania, NU in Rusia, nici in…