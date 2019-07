Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii din Caracal povestesc despre Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia, transmite Mediafax."Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria,…

- Avocatul a fost intrebat daca s-a desceperit ca apelurile fetei la 112 au fost facute de pe telefonul presupusului agresor, acesta raspunzand: „Din cate am inteles da. Apelul era facut de pe telefonul lui". Intrebat cum explica Gheorghe Dinca acest aspect, avocatul a declarat ca „nu il explica, nu recunoaste".…

- Tribunalul Dolj este instanta care a decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, dupa ce suspectul a fost retinut pentru 24 de ore in aceasta dimineata. Gheorghe Dinca este tata a trei copii. In casa lui a fost gasit un bidon cu resturi umane si bijuterii in special inele, care i-ar fi apartinut…

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Unul dintre cei mai mari criminali in serie ai Romaniei a fost prins la Caracal. Anchetatorii au gasit ramasitele a cel putin patru oameni intr-o casa a ororilor. Doua tinere din judet, date disparute in ultimele patru luni, au fost sechestrate si ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dinca.

- Noi informații uluitoare apar in cazul Alexandrei, una dintre fetele ucise la Caracal de mecanicul auto Gheorghe Dinca. La ultimuul apel pe care l-a dat la 112, tanara a fost surprinsa de criminal, iar ultimele ei cuvinte au fost "Vine, vine...". Apoi, convorbirea s-a intrerupt. Atacatorul ar fi…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…