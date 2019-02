Stiri pe aceeasi tema

- Sa citim rar: magistrații Tribunalului Olt au decis ca satul Nadaș, din județul Arad, sa reintre in proprietatea familiei Mihai Alexandru și Viorica Colțeu, cea care, printr-o decizie a Judecatoriei Ineu, a primit peste 8.5000 de hectare de padure și terenuri agricole in zona, pe baza unor acte falsificate,…

- Familia a fost improprietarita, in 2006, cu aproape toate terenurile din localitate. Localnicii din Nadas au susținut mereu ca familia Colțeu a obținut de la stat terenuri la care nu ar fi avut dreptul pentru ca ar fi falsificat documentele de moștenire. Procurorii DNA au stabilit falsificarea certificatului…

- Judecatorii Tribunalului Olt au decis, marti, ca satul aradean Nadas sa reintre in proprietatea familiei Colteu, care a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile din localitate. Decizia este irevocabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Decizie controversata luata, astazi, de magistrații Tribunalului Olt. Aceștia au decis ca satul aradean Nadaș sa reintre in proprietatea familiei Colțeu, care a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile din localitate. Concret, judecatorii au respins cererile de revizuire formulate…

- Satul Nadaș este din nou al familiei Colțeu. In dosarul 1184/246/2016*, pe rol la Tribunalul Olt, astazi a fost pronunțata sentința. Magistrații de la Olt au decis: „Tip solutie: Modifica sentinta; Solutia pe scurt: Admite recursul. Modifica in tot sentinta si in parte incheierea de sedinta din data…

- Un drum judetean si aproximativ 50 de hectare de terenuri arabile din judetul Arad au fost inundate, in ultimele 24 de ore, din cauza revarsarii Crisului Alb, in zona comunei Dieci, unde apa atinge pe sosea un nivel de pana la 40 de centimetri. In urma topirii rapide a stratului de zapada…

- Deputatul PSD Dorel Caprar, președinte al PSD Arad arata cum primarul Gheorghe Falca face eforturi supraomenești pentru a ajuta firma RETIM: pentru a treia oara in numai doua saptamani forțeaza mana consilierilor locali sa voteze o ilegalitate și anume preluarea activitații de sortare a deșeurilor reciclabile…

- Sicriele a doi batrani din satul Filipești, județul Bacau, soț și soție, au fost ținute in afara bisericii. Localnicii spun ca era o familie nevoiașa, iar cei doi nu platisera taxa catre lacașul de cult. Cu toate acestea, ei susțin ca nu preotul a luat aceasta decizie, ci femeia care vinde lumanari…