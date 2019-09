„La solicitarea membrilor, aleșii locali și președinții organizațiilor locale din județul Prahova, in urma intalnirii de-indata, desfașurata in data de 14.09.2019, au adoptat, in unanimitate, urmatoarea rezoluție: Practica radierilor aduce aminte de anii de trista amintire ai Partidului Comunist Roman. Cerem revenirea de urgența la prevederile statutare”, se arata intr-un comunicat transmis de ALDE Prahova.

Potrivit aceleiași rezoluții, decizia de radiere din partid a Grațielei Gavrilescu și a senatorului de Prahova Teodor Meleșcanu este nula de drept și de fapt.

„Membrii organizației…