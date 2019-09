Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 septembrie 2019 a fost depusa la Secretariatul General al PNL, in atenția Biroului Politic Național al PNL, o scrisoare redactata și semnata de primarii liberali argeșeni alaturi de 70 de președinți de organizații locale precum și de personalitați liberale locale incontestabile din Arges. „In…

- Un comunicat intitulat „al primarilor liberali argeșeni”, transmis luni fara nicio semnatura presei locale, a relatat un adevarat puci in filiala județeana a PNL. Comunicat: „ Adrian Miuțescu nu mai este, de facto, președintele PNL Argeș” Comunicatul precezieaza ca „astazi, 23 septembrie 2019 a fost…

- In context, el a facut un apel separat la presedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, sa reia discutiile pe marginea acestui proiect in cadrul lucrarilor comisiei care trebuie "deblocate" si unde PSD nu are majoritate."In urma sedintei de astazi…

- Conducerea județeana a PNL Argeș, respectiv președintele Adrian Miuțescu, vicepreședintele Gelu Tofan, doctorul Tiberiu Irimia dar și alți membrii de partid, s-a aflat astazi la București, la Biroul Electoral Central, unde candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, și-a depus candidatura pentru…

- In ultima perioada, mai multe voci din cadrul PNL Argeș, inclusiv cațiva primari de comune, au creat tensiune in randul filialei județene, avansand inclusiv ideea unui puci pentru schimbarea președintelui Adrian Miuțescu. S-a avansat inclusiv ideea ca Rareș Bogdan sa ii ia locul lui Adrian Miuțescu.…

- In contextul existenței unor tensiuni in cadrul PNL Argeș și inclusiv al existenție mai multor voci care au avansat ideea unui puci la varful filialei județene pentru inlocuirea lui Adrian Miuțescu cu Rareș Bogdan, am luat legatura cu europarlamentarul liberal pentru a ne spune mai multe. ”Cu maxim…

- Intrebat daca va candida la urmatoarele alegeri pentru Primaria Capitalei, fiind singurul care ar putea opri USR-ul sa caștige, acesta a negat, dar a spus ca militeaza pentru o alianța cu USR+ la alegerile locale. Va spun cu toata sinceritatea ca am militat, militez și voi milita pentru o…