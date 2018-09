Membrii Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) protesteaza in zilele de miercuri și joi, de la ora 9:00 la ora 15:00, in fața Ministerului Transporturilor. Ei sunt nemulțumiți ca se ia in discuție schimbarea reglementarile privind transportul de pasageri.

Saptamana trecuta, transportatorii au anunțat ca vor protesta in zilele de 25 septembrie, 26 septembrie și 27 septembrie, cu 1.000 de autocare, dar au obținut autorizație doar pentru 26 și 27 septembrie, pentru un miting cu 500 de autocare.

„Am mers cu o cerere de 1.000, dar ni s-au aprobat…