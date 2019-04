REVOCARE Lazăr. Tăriceanu: I-am cerut lui Iohannis. E complice cu el "I-am cerut presedintelui, domnule, te declari tot timpul ca esti anticomunist, pai atunci cel mai natural gest ar fi sa-l revoci pe acest procuror care a fost unealta regimului comunist. Daca nu-l revoci, atunci inseamna ca esti complice cu el. Eu nu vreau sa ne ducem sa stam la o discutie cu cineva care este complice cu cei care au facut aceste orori in perioada comunista. Nu avem ce sa discutam, imi pare foarte rau. Inseamna ca e numai o consultare ca sa arunci praf in ochi opiniei publice si nu mi s-a parut util", a spus Tariceanu la DC News. "Am anumite semne de intrebare" "Amde … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

