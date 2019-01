Revocare Lazăr. PSD, plângere penală lui Iohannis Motivul pentru care președintele ar urma sa fie vizat de o plangere penala ar fi refuzul de a-l revoca pe Augustin Lazar. Codrin Ștefanescu a spus, pentru Mediafax: ”cu siguranta de gandim la niste plangeri penale”. Secretarul general al PSD a adaugat ca președintele a facut trafic de influența prin declarația despre procurorul general, exprimandu-se in favoarea lui Augustin Lazar, cel care conduce procurorii ce o ancheteaza pe soția sa. Codrin Ștefanescu a mai spus ca plangerea este distincta fața de cea pentru inalta tradare. DCNews a scris despre posibila a președintelui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

