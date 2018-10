Revocare Lazar. Doua asociatii de magistrati ii cer lui Toader “sa abandoneze imediat” procedura

Stiri pe aceeasi tema

- Doua asociatii de magistrati, in speta Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, ii cer ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar.

- Dupa o ora in care a prezentat, in sinteza, cele 63 de pagini ale raportului de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, ministrul Justitiei a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Toader a mai anuntat ca va trimite…

- Ministrul Justitiei a spus ca in scurt timp va anunta care este nivelul profesional al procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Toader a declarat ca a finalizat ”in cea mai mare parte” evaluarea acestuia si ca, in curand, il vainvita la o cafea. probabil sa-i spuna ”PA”. Toader a mai precizat…

- Ministrul Justitiei a facut cateva precizari despre procedura de evaluare a activitatii procurorului general Augustin Lazar, sustinand ca Ministerul Public s-a indepartat de la rolul constitutional si asigurand ca demersul va dura cel mult 30 de zile, iar rezultatele vor fi anuntate public. “Decizia…

- Va fac intai atenți asupra formularii din comunicatul Procurorului General , care nu spune “Toader vrea sa ma schimbe ca sa opreasca ancheta evenimentelor din 10 august”, ci “se incearca destabilizarea Parchetului General”. Diferența e una subtila, pentru cunoscatori – pana la schimbarea efectiva a…